Graf dňa 🚩 USDJPY so zmiešanou reakciou na opatrné rozhodnutie Bank of Japan. Smeruje Japonsko k stagflácii? (28.04.2026)

Bank of Japan ponechala úrokové sadzby bez zmeny na úrovni 0,75 %, v súlade s očakávaniami trhu. Reakcia menového páru USDJPY na toto rozhodnutie je však skôr zmiešaná. Guvernér Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda vystúpil na tlačovej konferencii, kde vysvetlil dôvody ponechania kľúčovej sadzby na úrovni 0,75 % počas aprílového zasadnutia. Zvyšovanie sadzieb bude pokračovať v súlade s vývojom ekonomiky a inflácie, pričom osobitná pozornosť bude venovaná dopadom situácie na Blízkom východe. Cieľom naďalej zostáva dosiahnutie stabilnej inflácie na úrovni 2 %, hoci hospodársky rast Japonska by sa mal v roku 2026 spomaliť. Vyššie ceny ropy pravdepodobne znížia zisky firiem a reálne príjmy domácností. Ekonomiku však podporia vládne opatrenia, napríklad dotácie na pohonné hmoty.
Kľúčové závery z konferencie BoJ
Situácia na Blízkom východe zostáva neistá. Japonská ekonomika sa mierne zotavuje, hoci sú viditeľné niektoré známky slabosti. Hospodársky rast vo fiškálnom roku 2026 sa pravdepodobne spomalí v dôsledku vývoja na Blízkom východe. Je potrebné pozorne sledovať, ako tento vývoj ovplyvňuje finančné trhy, devízové trhy, ako aj japonskú ekonomiku a ceny. Zároveň je potrebné dôsledne monitorovať riziko výrazného posunu inflácie smerom nahor, čo by mohlo negatívne ovplyvniť ekonomiku. Reálne úrokové sadzby zostávajú na veľmi nízkej úrovni. BoJ bude pokračovať v zvyšovaní sadzieb a upravovať mieru menovej akomodácie podľa ekonomickej aktivity, cien a finančných podmienok. Načasovanie a tempo úprav bude posudzované v kontexte dopadov vývoja na Blízkom východe a pravdepodobnosti naplnenia základného scenára.
Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 6 ku 3. Proti hlasovali Nakagawa, Takata a Tamura, ktorí navrhovali zvýšiť sadzbu na 1 %.
Komentáre členov bankovej rady
Tamura navrhol zahrnúť vyhlásenie, že jadrová inflácia je v súlade s cieľom. Takata navrhol uviesť, že CPI už dosiahol cieľovú úroveň. Oba návrhy boli nakoniec zamietnuté.
Ďalšie komentáre
Ceny ropy môžu mať na infláciu silnejší vplyv ako predtým. Banka potrebuje viac času na posúdenie dopadov situácie na Blízkom východe. Jadrová inflácia je teraz mierne pod 2 %. Je ťažké určiť, kedy dôjde k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb. Menová politika bude vedená tak, aby sa zabránilo zaostávaniu „behind the curve“. Rozhodnutie ponechať sadzby nezmenené odráža nižšiu pravdepodobnosť naplnenia základného scenára. Nesúhlas troch členov bankovej rady ukazuje, aké náročné je za súčasných podmienok vykonávať menovú politiku. Okamžitá potreba zvýšiť sadzby neexistuje, ale môže sa objaviť, ak šoky na strane ponuky vyvolajú sekundárne efekty. Riziko rastu inflácie by mohlo byť dôvodom na zvýšenie sadzieb, hoci nie jediným.
Štvrťročný výhľad BoJ
Reálne úrokové sadzby zostávajú veľmi nízke. Jadrová inflácia by mala dosiahnuť úrovne zodpovedajúce 2 % cieľu v druhej polovici fiškálneho roka 2026 a v roku 2027. Riziká pre hospodársky rast sú skôr smerom nadol, zatiaľ čo riziká pre infláciu smerom nahor. Hospodársky rast by sa mal v roku 2026 spomaliť, ale od roku 2027 by mal mierne zrýchliť. Rastúce ceny ropy by mali ovplyvniť tak CPI, ako aj príjmy.
Predikcia BoJ
- Jadrový CPI
- 2026: 2,8 % oproti predchádzajúcim 1,9 %
- 2027: 2,3 % oproti predchádzajúcim 2,0 %
- 2028: 2,0 %
- Reálny HDP
- 2026: 0,5 % oproti predchádzajúcim 1,0 %
- 2027: 0,7 % oproti predchádzajúcim 0,8 %
- 2028: 0,8 %
Kľúčové riziká zdôraznené BoJ
BoJ uviedla, že rastúce ceny ropy sa teraz môžu premietať do cien tovarov a služieb ľahšie ako v minulosti. Existuje tiež riziko silnejšieho rastu cien potravín, najmä ak sa vyššie náklady na suroviny premietnu do výrobných nákladov. Banka upozornila aj na možnosť výrazného narušenia globálnych dodávateľských reťazcov, čo by mohlo významne ovplyvniť výrobnú činnosť japonských firiem.
Správa sa venovala aj umelej inteligencii. Silné firemné investície do umelej inteligencie by mohli podporiť globálnu ekonomiku. Ak však nebudú sprevádzané rastom ziskov, môžu viesť k tlakom na korekciu na trhoch s aktívami. BoJ tiež zdôraznila, že pohyby menových kurzov majú v súčasnosti väčší vplyv na infláciu ako v minulosti, zatiaľ čo doteraz zavedené obchodné politiky čiastočne zmenili vývoj globalizácie. Strednodobé až dlhodobé inflačné očakávania mierne rastú.
Články:
Trump stojí pred ťažkým rozhodnutím: Prijať iránsku ponuku, alebo riskovať ďalší rast ropy? 🛢️
Ekonomický kalendár: v centre pozornosti report spotrebiteľskej dôvery CB v USA
Ranné zhrnutie 📈 Ropa na najvyššej úrovni od 7. apríla, Wall Street neistý pred Fedom
Denné zhrnutie: Irán sa usiluje o prímerie, zatiaľ čo trhy čakajú na stredu
