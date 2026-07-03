Graf dňa: USDJPY – zmena trendu? (03.07.2026)

Kurz USDJPY vzrástol v stredu na najvyššiu úroveň od decembra 1986 (162,8). Od toho času však zaznamenal pokles o viac ako 1 %.
Zmena prístupu k menovým intervenciám
Júnové pokusy o intervenciu zo strany japonských úradov sa ukázali ako neúspešné. Po krátkodobých poklesoch pár USDJPY dosahoval nové maximá.
Z tohto dôvodu, podľa správ agentúry Reuters, majú predstavitelia upustiť od doterajšej praxe signalizovania rizika intervencie a namiesto toho pristúpiť k opatreniam zameraným na vyvíjanie tlaku na špekulantov a zvýšenie nákladov spojených so stávkami na pokles jenu. Opustená má byť aj komunikácia naznačujúca konkrétne úrovne kurzu, ktoré by mohli vyvolať zásah úradov.
Zmena prístupu sa zdá byť trhmi prijímaná pozitívne – jen sa včera v ranných hodinách posilnil voči doláru o takmer 0,9 % a zisky si udržal až do konca dňa vďaka slabšiemu, než sa očakávalo, správe NFP z amerického trhu práce.
Dnes japonská mena ďalej posilňuje, čo môže byť ovplyvnené tak širšou slabosťou dolára, ako aj vyjadreniami ministerky financií Satsuki Katayamy, ktorá uviedla, že Tokio zostáva pripravené na intervenciu na devízovom trhu, pričom zdôraznila úzku spoluprácu s Washingtonom v tejto oblasti. Vyjadrila sa aj k rastúcim výnosom dlhopisov, pričom poznamenala, že fiškálna politika bude vedená tak, aby obnovila dôveru trhov.
Pred nami ďalšie zvyšovanie sadzieb
Bank of Japan sa nachádza v historickom bode obratu, keď opúšťa desaťročia ultramäkkej menovej politiky. V polovici júna zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu na najvyššiu úroveň od roku 1995 (1 %).
Podľa trhového konsenzu a signálov od členov predstavenstva (okrem iných jastrabieho Naokiho Tamuru) to nie je koniec sprísňovacieho cyklu. Trh očakáva, že sadzby budú systematicky rásť v niekoľkomesačných intervaloch smerom k neutrálnej sadzbe, ktorá sa podľa vyjadrení tvorcov politiky nachádza na úrovni 1,5 %–2,0 %.
Vládna administratíva silne tlačí na zvyšovanie sadzieb s cieľom zabrániť nadmernej deprecácii meny. Na okraj stojí za zmienku, že jedným z hlavných príjemcov tejto situácie je japonský bankový sektor.
Sprísňovanie podporujú makroekonomické údaje
Základom pre pokračovanie jastrabieho obratu zostávajú údaje. Banka výrazne zvýšila svoje inflačné prognózy a očakáva rast jadrovej miery na úroveň 2,5–3 % vo fiškálnom roku 2026, čo je výrazne nad 2-percentným inflačným cieľom.
Zvýšené zostávajú aj strednodobé a dlhodobé inflačné očakávania. Navyše inflácia prestala byť poháňaná výlučne externými faktormi. Mzdy rástli v apríli (3,5 %) najrýchlejšie od roku 2024 a japonské firmy čoraz ochotnejšie prenášajú vyššie mzdové náklady do koncových cien.
Technická analýza
Graf 1: USDJPY (03.12.2025 – 03.07.2026)
Zdroj: xStation, 03.07.2026
Napriek výraznej korekcii je pár stále v dlhodobom a stabilnom uptrende. Základná štruktúra, teda vzorec vyšších maxím a vyšších miním na dennej báze, zatiaľ nebola trvalo narušená.
Okolie úrovne 160,2 predstavuje v súčasnosti kritickú obrannú zónu, ktorá vyplýva zo súbehu dvoch dôležitých technických faktorov: 50-periódového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA 50 – úroveň 160,268) a Fibonacciho retracementu 23,6 % vymedzeného pre širšiu rastovú vlnu.
RSI opustil silne prekúpené pásmo a stabilizoval sa na takmer úplne neutrálnej úrovni (50,2). To vytvára priestor na vznik nového smerového impulzu.
Krátkodobú dominanciu ponukovej strany potvrdzuje MACD. Pretnutie signálnej línie zhora a narastajúci negatívny histogram odrážajú klesajúci momentum, čo si vyžaduje opatrnosť pri predčasnom predpoklade, že korekcia sa definitívne skončila.
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