Graf dňa: Zlato naberá dych uprostred krehkého oživenia chuti po riziku 🟡 (11.06.2026)

Zlato dnes zastavilo sériu prudkých poklesov, ktorá tento týždeň stiahla cenu komodity nadol o 8,8 %. Futures kontrakty prerazili niekoľko silných úrovní podpory a aktuálne sa obchodujú najnižšie od novembra 2025, okolo 4 080 USD za uncu. Oživenie chuti po riziku oddialilo test psychologickej hranice 4 000 USD, ale jastrabí výhľad pre americké úrokové sadzby naznačuje, že tlak na pokles drahého kovu bude pretrvávať.
Zlato zostáva pod intenzívnym predajným tlakom a preráža sériu kľúčových úrovní podpory, vrátane 50 % (4 670 USD), 61,8 % (4 500 USD) a naposledy aj 78,6 % (4 250 USD) Fibonacciho retracementu. Agresívne prerazenie týchto bariér stiahlo cenu na 4 085,64 USD a vystavilo kov riziku testu psychologickej hranice 4 000 USD. Indikátor RSI klesol na 26,1, čo signalizuje výrazne prepredané trhové podmienky. Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje ceny zlata?
- Eskalácia konfliktu medzi USA a Iránom: Nové raketové a dronové útoky na Blízkom východe zmarili nádeje na prímerie. Rast cien ropy sa dnes zastavil (OIL: -2,6 %) v reakcii na oznámenie USA o „ukončení“ operácie, ktorú Donald Trump označil za „trest za príliš dlhé vyjednávanie“. Irán naopak označil prímerie za „bezvýznamné“ vzhľadom na nedávnu výmenu paľby, čo upevňuje výhlaď dlhodobého a neistého konfliktu. Ten následne posilňuje jastrabie očakávania týkajúce sa americkej menovej politiky.
- Jastrabí Fed a výhlaď sadzieb: Index spotrebiteľských cien (CPI) na úrovni 4,2 % medziročne upevnil očakávania, že Fed ponechá úrokové sadzby vyššie dlhší čas. Keďže zlato nenesie žiadny úrok, vyhliadka zvýšených sadzieb výrazne znižuje jeho atraktivitu, najmä vzhľadom na jeho už historicky vysoké ocenenie.
- Podpora zo strany miernejšej jadrovej inflácie: Zatiaľ čo celková inflácia vystrašila investorov návratom nad 4 %, mesačný jadrový CPI vzrástol len mierne o 0,2 % (2,9 % medziročne, v súlade s odhadmi). Tento miernejší údaj poskytol drahým kovom priestor na nadýchnutie a umožnil im zastaviť klesajúci trend.
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