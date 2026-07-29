Historický míľnik: Apple po prvýkrát prekonal hranicu 5 biliónov dolárov 💰

Akcie Apple uzavreli v utorok 28. júla na cene 340,08 USD, čo predstavuje denný nárast o 0,94 %. Kľúčové však bolo to, čo sa odohralo v priebehu obchodnej relácie: Apple krátkodobo prekonal trhovú kapitalizáciu 5 biliónov dolárov a stal sa tak druhou verejne obchodovanou spoločnosťou v histórii, ktorá dosiahla tento míľnik. Akcie sa intradenné vyšplhali až na 342,89 USD, čo predstavovalo nárast o 1,8 %. Na tejto úrovni sa však neudržali a záverečný kurz 340,08 USD zostal tesne pod hranicou približne 340,43 USD, ktorá by bola potrebná na uzavretie relácie s trhovou hodnotou presahujúcou 5 biliónov.
Apple dosiahol tento míľnik menej ako rok po tom, čo v októbri 2025 prekonal hodnotu 4 biliónov dolárov, a ide o jeden z najrýchlejších skokov o bilión dolárov v trhovej histórii. Nvidia bola prvou spoločnosťou, ktorá dosiahla 5 biliónov dolárov, a to v októbri 2025. Nvidia v tomto roku posilnela približne o 5 %, zatiaľ čo Apple vzrástol zhruba o 25 %. Apple navyše nedávno predbehol Nvidiu a stal sa tak najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete.
Za tohtoročným rastom nestoja masívne výdavky do umelej inteligencie, ale kapitálová disciplína. Zisky ťahá silný predaj iPhonov a rozhodnutie vyhnúť sa pretekom v AI výdavkoch, ktoré odvádzajú hotovosť konkurenčným technologickým gigantom. Bloomberg vo svojej správe odhadol voľný peňažný tok Apple pre fiškálny rok 2026 na rekordných 140 miliárd dolárov, čo je nárast o viac ako 40 % v porovnaní s rokom 2025. Investori v minulých rokoch kritizovali Apple za zaostávanie v oblasti AI. Spoločnosť síce predstavila platformu Apple Intelligence v roku 2024, no odložila kľúčové časti softvéru vrátane inovovanej verzie Siri, čo viedlo k personálnym zmenám vo vedení. Apple nakoniec uzavrel dohodu o využití AI modelov Gemini od Google pre svojho hlasového asistenta.
Bezprostredným katalyzátorom pozornosti trhu sú nadchádzajúce výsledky. Tim Cook, ktorý stojí na čele Apple od roku 2011, odíde z funkcie generálneho riaditeľa a stane sa výkonným predsedom predstavenstva. Jeho nástupcom sa stane John Ternus, doterajší senior viceprezident pre hardvérové inžinierstvo. Výsledky za tretí fiškálny štvrťrok roku 2026 sú plánované na 30. júla a budú tak Cookovou poslednou prezentáciou v roli CEO. Analytici pre toto obdobie predpovedajú zisk na akciu okolo 1,89 USD pri tržbách približne 108,8 miliardy dolárov. Výhľad počíta s pokračujúcim dvojciferným rastom tržieb, ktorý bude ťahaný silnou dopytom po iPhonoch, Macoch a segmente Služieb, a to napriek pretrvávajúcim problémom s dodávkami pamäťových čipov a ďalších komponentov.
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