US OPEN: Hlbší výpredaj a návrat SaaS sektora

Trh zatiaľ zostáva uväznený v sieti protichodných cenových signálov, rizík a neistoty. Konflikt na Blízkom východe sa aktuálne nachádza vo fáze zmierňovania napätia, technologické spoločnosti držia investorov v neistote pred zverejnením výsledkov a mnohí účastníci trhu riešia, do akej miery sa nový predseda Fedu bude držať dlhodobo zavedených postupov, hoci ich otvorene odmieta.
Pri otvorení Wall Street futures na US500 klesajú približne o 0,3 %. Horšie sa darí US100, ktorý stráca okolo 1,5 %. Naopak US30 posilňuje približne o 0,5 %.
V rámci technologického indexu NASDAQ 100 dnes výrazne rastú spoločnosti zo segmentu SaaS, na čele so spoločnosťami Shopify a Workday. Naopak akcie výrobcov polovodičov a pamäťových čipov zostávajú pod tlakom.
Informácie o spoločnostiach
- Applied Digital (APLD.US): Poskytovateľ digitálnej infraštruktúry zameraný predovšetkým na kryptomeny zverejnil výsledky výrazne nad očakávaniami trhu. Z očakávanej straty EPS -0,04 USD vykázal zisk 0,19 USD na akciu. Tržby dosiahli 258 miliónov USD, teda viac než dvojnásobok trhového konsenzu. Akcie rastú o viac než 5 %.
- Amkor Technology (AMKR.US): Akcie výrobcu polovodičov klesajú o viac než 10 % po zverejnení výsledkov a výhľadu tržieb, ktorý zaostal za očakávaniami trhu.
- Carrier Global (CARR.US): Dodávateľ riešení v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC) stráca viac než 4 % po sklamaní z výsledkov za 2. štvrťrok 2026.
- Coca-Cola (KO.US): Nápojový gigant zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2026. Spoločnosť prekonala očakávania na úrovni EPS (0,97 USD vs. očakávaných 0,93 USD) a vedenie zvýšilo celoročný výhlaď organického rastu na 5 %. Akcie posilňujú približne o 3 %.
- S&P Global (SPGI.US): Spoločnosť poskytujúca analytické a poradenské služby oslabuje o viac než 5 % po tom, čo investorov sklamala nižšou ziskovosťou v 2. štvrťroku 2026 (4,83 USD vs. očakávaných 5,02 USD na akciu).
Technická analýza US100 (D1)
Trh prerazil smerom nadol podporu vymedzenú 100-dňovým kĺzavým priemerom EMA a približuje sa k 161,8 % Fibonacciho expanzii májovej rastovej vlny.
Indikátor RSI (14) klesol pod 35 bodov a dostal sa na najnižšiu úroveň od marca 2025.
Zdroj: xStation5
Makroekonomické údaje
- Pol hodiny po otvorení trhu bude zverejnený index spotrebiteľskej dôvery Conference Board. Trhový konsenzus očakáva rast na 92,1 bodu.
- Krátko po skončení obchodovania v USA bude zverejnený report API o zásobách ropy. Trh aktuálne očakáva pokles zásob približne o 1,35 milióna barelov, zatiaľ čo predchádzajúci údaj ukázal rast o 2,6 milióna barelov.
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