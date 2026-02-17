Hollywood na hrane: Ďalšie kolo boja o Warner Bros.

V posledných dňoch sa vývoj okolo Warner Bros. Discovery výrazne zrýchlil. Predstavenstvo sa rozhodlo znovu otvoriť rokovania s Paramount po získaní dočasnej výnimky od Netflixu umožňujúcej obmedzené rokovania. Zároveň formálne odmietlo predtým upravenú ponuku Paramount a stanovilo termín 23. februára na predloženie konečnej a najlepšej ponuky. Napriek tomu vedenie spoločnosti naďalej odporúča akcionárom prijať ponuku Netflixu s argumentom, že prináša vyššiu predvídateľnosť a väčšiu pravdepodobnosť dokončenia transakcie.
Paramount naznačil ochotu zvýšiť svoju ponuku približne na 31 USD za akciu oproti predchádzajúcim 30 USD, čo implikuje celkové ocenenie vlastného kapitálu presahujúce 108 miliárd USD vrátane dlhu. Ponuka sa vzťahuje na celé portfólio aktív Warner Bros. Discovery vrátane televíznych a spravodajských segmentov a zahŕňa prvky zvyšujúce jej finančnú atraktivitu. Patrí medzi ne štvrťročný kompenzačný mechanizmus pre akcionárov v prípade oneskorenia uzavretia transakcie a záväzok uhradiť odhadovaný poplatok za ukončenie zmluvy s Netflixom vo výške 2,8 miliardy USD. Na nominálnej báze tak ponuka Paramount pôsobí atraktívnejšie.
Ponuka Netflixu má však odlišnú štruktúru a rizikový profil. Zameriava sa predovšetkým na štúdiové operácie a segment streamingu, približne za 27,75 USD za akciu a s celkovou hodnotou transakcie okolo 82–83 miliárd USD. Hoci je cena za akciu nižšia, prevažne hotovostná štruktúra a vopred dohodnuté podmienky zvyšujú transparentnosť a prehľadnosť procesu. Podľa predstavenstva Warner Bros. Discovery to znamená vyššiu istotu dokončenia. Významnú úlohu zohrávajú aj regulačné aspekty, keďže úplné prevzatie zo strany Paramount by mohlo vyžadovať zložitejší protimonopolný preskúm, zatiaľ čo užší rozsah transakcie s Netflixom môže znamenať nižšie riziko regulačného zásahu.
Z pohľadu trhu táto situácia znamená pokračujúcu neistotu a zvýšenú volatilitu. V krátkodobom horizonte investori zohľadňujú možnosť, že sa objaví ponuka formálne uznaná ako lepšia než aktuálne odporúčaná transakcia. Akýkoľvek náznak zlepšených podmienok zo strany Paramount by mohol podporiť cenu akcií Warner Bros. Discovery a zároveň zvýšiť tlak na Netflix, ktorý si ponecháva právo svoju ponuku dorovnať alebo upraviť. Táto dynamika vytvára podmienky pre potenciálnu ponukovú súťaž, v ktorej by hodnota pre akcionárov mohla vzrásť, avšak za cenu vyššieho rizika a cenových výkyvov.
V strednodobom horizonte budú rozhodujúce tri faktory: konečná úroveň a štruktúra ponuky Paramount, posúdenie jej nadradenosti voči existujúcej dohode zo strany predstavenstva a postoj regulačných orgánov. Ak Paramount nepredloží jednoznačne atraktívnejšiu a plne dôveryhodnú ponuku, trh sa môže vrátiť k základnému scenáru dokončenia transakcie s Netflixom. Naopak vznik výrazne vyššej a plne financovanej ponuky by mohol viesť k zmene odporúčania predstavenstva a k ďalšiemu kolu rokovaní.
V širšom kontexte súčasná situácia ilustruje klasické napätie medzi maximalizáciou ceny a minimalizáciou realizačného rizika. Časť investorov sa môže sústrediť na vyššie ocenenie implikované ponukou Paramount, zatiaľ čo iní môžu uprednostniť stabilitu a predvídateľnosť transakcie s Netflixom. Do konečného rozhodnutia a hlasovania akcionárov 20. marca 2026 možno očakávať zvýšenú volatilitu a výrazné trhové reakcie na akékoľvek nové informácie z prebiehajúcich rokovaní.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Airbus uprostred sporov a výrobných problémov
Meta oživuje plán na smart hodinky „Malibu 2“ a cieli na rok 2026: health tracking a Meta AI
Zmeny v portfóliu Berkshire Hathaway: Buffett predáva takmer celú pozíciu v Amazone
Google a Sea (vlastník Shopee) budú vyvíjať „agentic AI“ pre e-commerce a gaming
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.