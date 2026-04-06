- Neurocrine kupuje Soleno Therapeutics za 2,9 miliardy USD.
- Získava tým liek Vykat XR na hyperfágiu pri Prader-Williho syndróme.
- Soleno dostane ponuku 53 USD za akciu, teda s prémiou približne 34 %.
- Akvizícia rozširuje biznis Neurocrine z oblasti neurovied aj do metabolických ochorení.
- Neurocrine kupuje Soleno Therapeutics za 2,9 miliardy USD.
- Získava tým liek Vykat XR na hyperfágiu pri Prader-Williho syndróme.
- Soleno dostane ponuku 53 USD za akciu, teda s prémiou približne 34 %.
- Akvizícia rozširuje biznis Neurocrine z oblasti neurovied aj do metabolických ochorení.
Spoločnosť Neurocrine Biosciences oznámila prevzatie firmy Soleno Therapeutics za 2,9 miliardy USD v hotovosti. Pre Neurocrine ide o dôležitý strategický krok, pretože sa tým popri neurovedách rozširuje aj do oblasti metabolických ochorení.
Hlavným dôvodom akvizície je získanie prípravku Vykat XR, ktorý je v USA prvým schváleným liekom na liečbu hyperfágie spojenej so syndrómom Prader-Willi. Ide o zriedkavú genetickú poruchu, pre ktorú je typický trvalý a veľmi silný pocit hladu. Ten môže viesť k ťažkej obezite aj k ďalším fyzickým, psychickým a behaviorálnym komplikáciám.
Neurocrine ponúkla za každú akciu Soleno 53 USD, čo predstavuje prémiu približne 34 % oproti poslednej zatváracej cene. Akcie Soleno po zverejnení správy výrazne posilnili. Podľa vedenia Neurocrine transakcia zapadá do súčasných schopností firmy a zároveň rozširuje jej rastový príbeh o ďalší významný pilier.
Liek Vykat XR má navyše podľa analytikov silný obchodný potenciál. V roku 2025 vygeneroval približne 190 miliónov USD tržieb, a to počas asi deviatich mesiacov od schválenia v marci. Objavujú sa aj odhady, že by mohol v roku 2029 prekonať hranicu 1 miliardy USD ročných tržieb. Neurocrine zatiaľ plánuje sústrediť komerčný rozvoj najmä na americký trh, pričom uvedenie lieku v Európe teraz nie je prioritou.
Pre Neurocrine je akvizícia logickým doplnením existujúceho portfólia. Jej dva lieky na zriedkavé ochorenia, Ingrezza a Crenessity, priniesli v roku 2025 spolu 2,81 miliardy USD tržieb. Prevzatie Soleno tak môže spoločnosti pomôcť diverzifikovať príjmy a zároveň posilniť pozíciu v segmente zriedkavých ochorení.
Dokončenie transakcie sa očakáva počas nasledujúcich 90 dní. Firma ju chce financovať predovšetkým z dostupnej hotovosti a čiastočne aj menším objemom splatiteľného dlhu. Z pohľadu investorov ide o krok, ktorý môže Neurocrine otvoriť ďalší rastový priestor, ak sa podarí naplniť komerčný potenciál novozískaného lieku.
