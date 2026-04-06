Robinhood smeruje do ďalšej veľkej úlohy 💵

- BNY Mellon a Robinhood pomôžu spravovať nové Trump Accounts pre deti.
- Štát má na každý účet vložiť 1 000 USD pre deti narodené v rokoch 2025 až 2028.
- Peniaze budú investované do nízkonákladových amerických indexových fondov.
- Program podporili aj Dellovci, ktorí chcú pridať celkovo 6,25 miliardy USD.
Americké ministerstvo financií vybralo spoločnosti BNY Mellon a Robinhood, ktoré pomôžu so spustením takzvaných Trump Accounts pre deti. BNY bude spravovať počiatočné účty a podieľať sa na vývoji aplikácie pre celý program, zatiaľ čo Robinhood zabezpečí úlohu brokera a prvého správcu týchto účtov.
Program počíta s tým, že štát vloží na účet každého oprávneného dieťaťa 1 000 USD. Týka sa to detí narodených od 1. januára 2025 do konca roka 2028. Cieľom je podporiť dlhodobé investovanie už od narodenia a vytvoriť základný kapitál pre mladú generáciu.
Peniaze majú byť investované do amerických akciových indexových fondov s veľmi nízkymi nákladmi. Prostriedky zároveň zostanú zablokované do veku 18 rokov, takže nejde o bežný sporiaci účet, ale skôr o dlhodobý investičný program.
Významnú podporu celému projektu už skôr prisľúbili aj Michael a Susan Dellovci, ktorí chcú prispieť sumou 250 USD pre 25 miliónov amerických detí. Celkovo tak ide o dar v hodnote 6,25 miliardy USD, ktorý môže programu dodať ešte väčší rozmer.
Z pohľadu trhu je zaujímavé najmä to, že sa do programu zapájajú dve známe finančné značky. Pre Robinhood ide o ďalšie rozšírenie aktivít mimo tradičné retailové obchodovanie, zatiaľ čo BNY Mellon posilňuje svoju úlohu dôležitého inštitucionálneho partnera. Program tak môže mať nielen sociálny, ale aj výrazný biznisový dosah.
