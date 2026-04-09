Insider trading na rope? 🛢️ Obrovská stávka na pokles ropy vyvoláva otázky ⚠️

- Obchodníci vsadili približne 950 mil. USD na pokles ropy tesne pred oznámením prímeria.
- Po oznámení prímeria ceny ropy klesli približne o 15 % pod hranicu 100 USD za barel.
- Podobne načasovaný obchod sa objavil už v marci pred iným Trumpovým oznámením.
- Volatilita aj objemy obchodov na ropnom trhu v posledných týždňoch výrazne vzrástli.
Len niekoľko hodín pred oznámením prímeria medzi USA a Iránom stavili obchodníci približne 950 miliónov dolárov na pokles cien ropy. Podľa dát LSEG došlo v utorok večer k predaju približne 8 600 kontraktov na ropu Brent a WTI, a to v mimoriadne krátkom časovom úseku.
Krátko nato americký prezident Donald Trump oznámil dvojtýždňové prímerie s Iránom a ustúpil od predchádzajúcej ostrej rétoriky. Trh reagoval prudko – ceny ropy na začiatku stredajšej seansy klesli asi o 15 % a dostali sa pod hranicu 100 dolárov za barel.
Samotné veľké pozície na trhu s ropou nie sú ničím neobvyklým, pretože často slúžia na zaistenie fyzických dodávok. Nezvyčajné však bolo vykonanie tohto obchodu. Takto veľké príkazy sa zvyčajne rozkladajú do dlhšieho času, naprieč viacerými burzami a pomocou algoritmického obchodovania, aby príliš nepohli cenou. V tomto prípade však išlo o nápadne koncentrovaný obchod vykonaný až po oficiálnom vysporiadaní trhu.
Nejde navyše o prvý podobný prípad. Už 23. marca investori predali ropné futures za približne 500 miliónov dolárov len 15 minút pred Trumpovým oznámením, že odloží útoky na iránsku energetickú infraštruktúru. Aj vtedy nasledoval pokles ceny ropy o približne 15 %.
Napätie na Blízkom východe zároveň výrazne zvýšilo aktivitu na trhu. Kým v predchádzajúcich troch rokoch sa denne zobchodovalo okolo 300 tisíc lotov ropy Brent, za posledné štyri týždne objemy vyskočili na viac než 1 milión lotov denne, čo zodpovedá približne 1 miliarde barelov.
