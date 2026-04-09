Intel na víťaznej vlne 📈

Intel, ktorý ťažil zo silného sentimentu počas stredajšej seansy a zo správy o partnerstve so spoločnosťou Google, vzrástol o viac než 11 %. Cena akcií dosiahla 59 USD a priblížila sa maximám z rokov 2020 a 2000.
Google, súčasť spoločnosti Alphabet, oznámil, že bude využívať najnovší rad procesorov Xeon vyrábaných spoločnosťou Intel. Generálny riaditeľ Intelu Lip-Bu Tan počas konferencie zdôraznil flexibilitu, ktorú nový rad procesorov ponúka, a uviedol, že je kľúčová pre prevádzku zameranú na umelú inteligenciu.
Nejde pritom o jediný významný záväzok voči spoločnosti Intel v posledných dňoch. V utorok firma oznámila, že sa pripojí k iniciatíve „Terafab“ Elona Muska. Ide o komplex dátových centier, ktorý má podporiť aktivity spoločností Tesla a SpaceX v oblasti umelej inteligencie a robotiky.
Pozitívne správy pre firmu sa navyše nekončia len pri oznámeniach. Spoločnosti Intel sa podarilo odkúpiť späť svoj závod na výrobu procesorov Xeon v Írsku, ktorý predtým musela predať spoločnosti Apollo Global Management.
INTC.US (D1)
Cena pokračuje v čoraz strmšom uptrende. Pretnutie EMA100 a EMA200 jasne signalizovalo rastovú vlnu a momentum ďalej zrýchľuje. Cena rozhodne prerazila nad rezistentnú zónu v okolí 56 USD, čím si otvorila priestor na test úrovne 68 USD. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Globalstar: Smerujeme k súboju gigantov o obežnú dráhu?
Denné zhruntie: Intuitive Machines: Zotrvačník vesmírnej ekonomiky?
Tesla opäť sklamala počtom dodávok
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.