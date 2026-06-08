Nvidia uzatvára dohody s priemyselnými gigantmi 🏭

Spoločnosť Nvidia rozširuje svoje partnerstvo s Hyundai Motor Group a čoraz výraznejšie smeruje do oblasti takzvanej fyzickej umelej inteligencie, robotiky a priemyselnej automatizácie. Generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang a výkonný predseda Hyundai Motor Group Chung Euisun v Soule predstavili širšiu víziu spolupráce, ktorá má prepojiť mobilitu, výrobu, robotiku a dátové centrá.
Hlavným cieľom je posunúť robotiku z výskumných laboratórií do skutočnej priemyselnej prevádzky. Nvidia chce využiť výrobné zázemie Hyundai na to, aby sa z AI robotov stali globálne škálovateľné produkty. Práve Hyundai má podľa Huanga mimoriadne silnú pozíciu vďaka svojim skúsenostiam s výrobou vo veľkom rozsahu, mobilitou a ťažkým priemyslom.
Dôležitým symbolom tejto spolupráce je humanoidný robot Atlas, ktorého produkčná verzia zaujala investorov po debute na veľtrhu CES v januári. Huang uviedol, že spoločnosti sú „veľmi blízko“ industrializácii robotiky a chcú priniesť AI do všetkých foriem mobility. To naznačuje, že Nvidia už nechce byť vnímaná iba ako dodávateľ čipov pre dátové centrá, ale ako kľúčový technologický partner pre autonómne systémy, výrobu aj robotické platformy.
Nvidia posilňuje vzťahy s juhokórejskými gigantmi
Cesta Jensena Huanga do Južnej Kórey nebola zameraná iba na Hyundai. Nvidia oznámila sériu dohôd aj s ďalšími kľúčovými spoločnosťami vrátane SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan Group a LG Group. Tieto dohody potvrdzujú, že Južná Kórea je pre Nvidiu jedným z najdôležitejších strategických trhov v oblasti AI infraštruktúry.
Najdôležitejšiu úlohu zohráva SK Hynix, ktorý je kľúčovým dodávateľom pokročilých pamäťových čipov pre AI dátové centrá. Spoločnosť uzavrela s Nvidiou viacročné technologické partnerstvo, ktorého cieľom je zabezpečiť vývoj a dodávky novej generácie pamätí pre globálnu AI infraštruktúru. Huang zdôraznil, že SK Hynix je najväčším pamäťovým partnerom Nvidie a že objem spolupráce má ďalej výrazne rásť.
To je dôležité aj z investičného pohľadu. Pamäťové čipy sa v ére AI postupne menia z tradične cyklickej komodity na produkt viac prispôsobený konkrétnym zákazníkom a technologickým platformám. Pre firmy ako SK Hynix to znamená možnosť vyšších marží, silnejších dlhodobých kontraktov a hlbšieho prepojenia s lídrami AI trhu.
Dátové centrá, humanoidní roboti a nový priemyselný reťazec
SK Telecom oznámil, že s využitím technológií Nvidia vybuduje v Južnej Kórei AI cloud v gigawattovom rozsahu. Prvé AI dátové centrum má byť spustené v roku 2027. Do budovania AI infraštruktúry sa majú zapojiť aj Naver a Doosan, ktoré využijú technológie Nvidie pre nové dátové kapacity.
Doosan, ktorý sa venuje robotike a zároveň vyrába materiály používané v najvýkonnejších čipoch Nvidia Blackwell, očakáva využitie svojich energetických riešení v dátových centrách Nvidie. Zároveň chce využívať fyzickú AI americkej spoločnosti vo vlastných priemyselných aplikáciách.
Ďalšou významnou oblasťou je spolupráca s LG Group. Nvidia a LG majú spoločne pracovať na humanoidných robotoch, motorových technológiách, mechanických systémoch a tiež na architektúre budúcich dátových centier. To zahŕňa nielen samotný výpočtový výkon, ale aj chladenie, distribúciu energie a celkový návrh dátových prevádzok.
Nvidia tak v Kórei buduje sieť partnerstiev, ktoré pokrývajú takmer celý AI reťazec. Od pamäťových čipov cez výpočtovú infraštruktúru až po robotiku, automobilový priemysel, energetiku a priemyselnú výrobu.
Investičný pohľad
Rozšírenie spolupráce Nvidie s Hyundai a ďalšími juhokórejskými gigantmi ukazuje, že ďalšia fáza AI boomu sa nebude odohrávať iba v cloude a softvéri. Čoraz väčší dôraz sa presúva do fyzického sveta, teda do tovární, robotov, automobilov, energetiky a priemyselných systémov.
Pre Nvidiu to znamená rozšírenie adresovateľného trhu za hranice tradičných GPU pre dátové centrá. Ak sa spoločnosti podarí stať sa technologickým štandardom pre priemyselnú robotiku a autonómnu mobilitu, môže to otvoriť ďalší dlhodobý zdroj rastu.
Pre Hyundai je partnerstvo šancou posilniť pozíciu nielen ako automobilka, ale aj ako priemyselný technologický hráč. Spojenie výrobných kapacít Hyundai s AI platformami Nvidie môže vytvoriť silnú konkurenčnú výhodu v čase, keď sa automobilový aj výrobný sektor čoraz viac automatizujú.
Z pohľadu investorov však zostáva dôležité rozlišovať medzi dlhodobým potenciálom a krátkodobým trhovým rizikom. Akcie naviazané na AI majú za sebou výrazný rast a môžu byť citlivé na zmeny úrokových sadzieb, očakávania výsledkov aj výkyvy sentimentu. Fundamentálny trend však naznačuje, že dopyt po AI čipoch, pamätiach, dátových centrách a robotických aplikáciách bude naďalej jednou z hlavných tém technologického sektora.
Graf Nvidia (NVDA.US, D1)
Zdroj: xStation5
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