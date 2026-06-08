Virgin Galactic zažila divokú jazdu. Omyl vystrelil akcie o stovky percent 🚀

SPCX alebo SPCE?
Chystaný vstup spoločnosti SpaceX na burzu vyvolal medzi investormi mimoriadny záujem. Časť drobných investorov sa však podľa všetkého nechala zmiasť podobnosťou burzových skratiek. Namiesto inštrumentu s tickerom SPCX, ktorý je spájaný so SpaceX, nakupovali akcie SPCE, teda spoločnosti Virgin Galactic.
Táto zámena odštartovala prudký rast akcií firmy Richarda Bransona, ktorá sa dlhodobo potýka s vážnymi problémami. Virgin Galactic naposledy uskutočnila komerčný let v roku 2024 a jej hospodárenie zostáva slabé. Napriek tomu akcie vďaka náhlemu prílevu peňazí vystrelili v krátkom čase o viac než 200 %.
SpaceX (SPCX) vs. Virgin Galactic (SPCE): Komunita na Redditu premenila omyl na špekulatívny obchod
K rastu neprispeli iba zmätení investori. Situáciu si rýchlo všimli aj používatelia sociálnej siete Reddit, ktorí začali akcie Virgin Galactic nakupovať zámerne. Z pôvodného omylu sa tak stal špekulatívny obchod, ktorý pripomínal skoršie vlny okolo takzvaných meme akcií.
Na sociálnych sieťach sa navyše začali šíriť výzvy, ktoré lákali ďalších neskúsených investorov na nákup SPCE pod dojmom, že ide o SpaceX. Celý prípad tak ukazuje, ako rýchlo sa môže burzový príbeh zmeniť na davovú špekuláciu, najmä keď je obchodovanie dostupné cez mobilné aplikácie na niekoľko kliknutí.
Firma Virgin Galactic po zámene so SpaceX oznámila emisiu akcií
Virgin Galactic využila prudký nárast ceny na rýchlu reakciu. Firma, ktorá v prvom kvartáli vykázala čistú stratu 65 mil. USD, oznámila sekundárnu emisiu akcií. Cieľom bolo získať nové prostriedky a splatiť časť firemných dlhov.
Tento krok však znamenal zriedenie podielov existujúcich akcionárov. Trh preto zareagoval prudkým výpredajom a akcie Virgin Galactic počas jediného dňa klesli o 39 %. Časť špekulatívnej bubliny tak veľmi rýchlo spľasla.
Aj napriek tomuto prepadu však zostali niektorí investori v zisku. Ten, kto akcie nakúpil pred tromi týždňami, mohol byť podľa dostupných údajov stále v pluse približne 77 %. To však nič nemení na tom, že dlhodobý vývoj spoločnosti zostáva veľmi slabý. Za posledných päť rokov akcie Virgin Galactic odpísali 99,61 %.
Celý príbeh je varovaním pre drobných investorov. Na trhoch nestačí sledovať iba populárnu tému alebo známe meno. Dôležité je overiť si presný ticker, samotnú spoločnosť aj dôvod, prečo cena akcie rastie. V tomto prípade nebol hlavným motorom fundament, ale omyl, sociálne siete a krátkodobá špekulácia.
Graf Virgin Galactic (SPCE.US, D1)
Zdroj: xStation5
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