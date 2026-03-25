Intel rastie, keď sentiment podporuje 18A produktová ofenzíva aj napätejšia ponuka CPU

Akcie Intelu 25. marca vzrástli približne o 8 % a obchodovali sa okolo 47,59 USD po otvorení na 45,92 USD a intradennom maxime 47,83 USD. Rast prišiel po tom, čo Intel predstavil nové komerčné PC portfólio postavené na procese 18A a zároveň širší polovodičový sektor posilnil vďaka vyšším očakávaniam dopytu po CPU pre AI. Sentiment navyše zrejme podporili aj správy o napätejšej ponuke CPU a pevnejšej cenotvorbe.
Čo stálo za rastom
Intel na svojom podujatí Pro Day 25. marca uviedol, že predstavil svoje doteraz najširšie komerčné klientské portfólio postavené na Intel 18A, ktoré zahŕňa viac ako 125 dizajnov pre podniky, školstvo, štátnu správu a malé a stredné firmy. Portfólio stojí na procesoroch Intel Core Ultra Series 3 s vPro a zahŕňa aj nové GPU Arc Pro B70 a B65 a pracovné stanice Xeon 600.
Akciám pomohla aj širšia rally v čipovom sektore. Významný konkurent predstavil nový AI-oriented dátacentrový CPU a uviedol, že táto produktová línia by mohla počas približne piatich rokov generovať asi 15 miliárd USD ročných tržieb, čo posilnilo trhový pohľad, že CPU budú pri AI inference čoraz dôležitejšie. Intel a ďalšie polovodičové tituly tak rástli spolu s pozitívnym read-across efektom pre celý sektor.
Celkový obraz však zostáva zmiešaný. Intel v januári uviedol, že sa mu nedarí plne uspokojiť dopyt po serverových CPU používaných popri AI akcelerátoroch, a pre prvý štvrťrok stanovil výhľad tržieb na 11,7 až 12,7 miliardy USD pri adjusted zisku na akciu na bode zvratu. To ukazuje, že príbeh obratu firmy stále stojí najmä na exekúcii.
Grafy, ktoré sledovať
Graf: akcie Intel
Graf by ukázal silný rast z 25. marca, keď Intel otvoril na 45,92 USD, vystúpil na 47,83 USD a počas seansy sa obchodoval okolo 47,59 USD. Hlavným záverom je, že investori pozitívne reagovali na 18A produktovú ofenzívu Intelu aj na zlepšujúce sa očakávania cenovej sily v CPU, no akcie sú stále ťahané najmä dôverou v budúcu exekúciu, nie už dokončeným obratom. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Arm
Graf Armu by ukázal ešte prudší rast, keď akcie otvorili na 148,37 USD, dosiahli 163,71 USD a obchodovali sa okolo 159,83 USD. Tento pohyb pomáha vysvetliť aj rast Intelu, pretože trh novú AI CPU novinku vyhodnotil ako býčí signál pre širší dopyt po dátacentrových CPU, nielen pre jednu firmu. Zdroj: xStation5
