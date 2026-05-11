Intel rastie po tom, čo Lip-Bu Tan upozornil na novú spoluprácu s Nvidiou

Akcie Intelu 11. mája vzrástli približne o 1,1 % na 126,29 USD po tom, čo generálny riaditeľ Lip-Bu Tan uviedol, že Intel a Nvidia „spolupracujú na vývoji vzrušujúcich nových produktov“. Tan to napísal vo verejnom gratulačnom príspevku pre šéfa Nvidie Jensena Huanga po tom, čo mu Carnegie Mellon University udelila čestný doktorát.
Existujúce partnerstvo s Nvidiou sa znovu dostalo do centra pozornosti
Tanova poznámka je dôležitá aj preto, že Intel a Nvidia už formálne partnerstvo majú. V septembri 2025 Nvidia investovala do Intelu 5 miliárd USD a získala podiel približne 4 %, pričom sa obe firmy dohodli na vývoji viacerých generácií spoločných produktov prepájajúcich procesory Intel a AI a grafické čipy Nvidia prostredníctvom NVLink.
Intel vtedy uviedol, že spolupráca má pokryť zákazkové produkty pre dátové centrá aj PC, pričom Intel Foundry má dodávať procesory a zabezpečovať aj puzdrenie časti čipov Nvidia pre spoločné systémy. Najnovší Tanov komentár naznačuje, že tento vzťah zostáva aktívny a môže sa posúvať bližšie ku konkrétnym produktovým novinkám, hoci ani jedna firma zatiaľ nezverejnila nové technické detaily ani časový plán.
Prečo trh reagoval
Komentár prichádza v čase, keď sa sentiment investorov voči Intelu už výrazne zlepšil vďaka silnejšiemu dopytu po CPU pre AI. Reuters na konci apríla uviedol, že dopyt od poskytovateľov AI služieb bol v prvom štvrťroku taký silný, že Intel predával aj čipy, ktoré predtým odpísal, čo po výsledkoch pomohlo poslať akcie o viac než 24 % vyššie a zároveň podporilo názor, že inference znovu vracia CPU do centra trhu.
Práve toto pozadie pomáha vysvetliť, prečo aj krátka zmienka o spolupráci s Nvidiou podporila akcie. Trh dnes Intel nevníma len ako príbeh reštrukturalizácie, ale čoraz viac aj ako možného príjemcu širších investícií do AI infraštruktúry, najmä ak jeho CPU a foundry biznis zostanú napojené na ekosystém Nvidie.
Trhy teraz budú sledovať, či Intel a Nvidia prídu s formálnym oznámením nových produktov a či sa partnerstvo zo septembra 2025 začne premieňať na komerčné systémy. Investori budú zároveň sledovať, či Intel dokáže udržať momentum v CPU pre AI, ktoré v poslednom období pomáhalo rastu akcií.
