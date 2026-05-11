Santa Clara County žaluje Metu pre podvodné reklamy na Facebooku a Instagrame

Santa Clara County zažalovalo spoločnosť Meta Platforms a obvinilo ju, že profitovala z podvodných reklám na Facebooku a Instagrame v rozpore s kalifornskými zákonmi o klamlivej reklame a nekalých obchodných praktikách. Žaloba bola podaná 11. mája na Superior Court v Santa Clara County v mene všetkých obyvateľov Kalifornie. Akcie Mety boli v pondelkovom obchodovaní takmer bez zmeny a klesali približne o 0,01 %.
Žaloba sa zameriava na prístup Mety k podvodnej reklame
County tvrdí, že Meta tolerovala podvodnú reklamu v globálnom meradle a neprijala tvrdšie opatrenia, pretože scam ads boli vysoko ziskové. Podľa žaloby mohla Meta získavať až 7 miliárd USD ročne z takzvaných high-risk scam ads, teda reklám nesúcich jasné znaky podvodu. Santa Clara žiada restitúciu, civilné odškodnenie a súdny príkaz, ktorý by Mete zakázal v týchto praktikách pokračovať.
Santa Clara ďalej tvrdí, že Meta nastavila interné bariéry proti protiscamovým opatreniam, ak hrozilo, že obmedzia výnosy, umožňovala prostredníkom predávať reklamné účty chránené pred vymáhaním pravidiel a cielila scam ads na používateľov, ktorí už predtým klikli na podobné falošné ponuky. Žaloba tiež uvádza, že generatívne AI nástroje Mety často pomáhali neetickým marketérom vytvárať podvodné reklamy jednoduchšie.
Prečo je prípad dôležitý
Žaloba zvyšuje tlak na Metu v oblasti bezpečnosti platformy a kvality reklamy. Reuters už skôr uviedol, že interné dokumenty Mety počítali s tým, že približne 10 % tržieb spoločnosti za rok 2024 môže pochádzať z reklám spojených s podvodmi a zakázaným tovarom, zatiaľ čo iný interný odhad uvádzal približne 7 miliárd USD ročne len z high-risk scam ads.
Meta na žiadosť Reuters o komentár k novej žalobe bezprostredne nereagovala. Firma v minulosti odmietla, že by podvodné reklamy vedome prijímala kvôli ochrane príjmov, a uviedla, že proti podvodom a scamom bojuje agresívne, pretože taký obsah nechcú používatelia, inzerenti ani samotná Meta. Trhy teraz budú sledovať, či žaloba povedie k širšej regulačnej kontrole, zmenám v reklamných systémoch Mety alebo k vyšším nákladom na compliance v reklamnom biznise.
