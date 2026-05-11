Target Hospitality: Vypláca sa pivot do AI?

Target Hospitality je špecializovaná spoločnosť, ktorá zabezpečuje ubytovanie pre pracovníkov v odľahlých častiach Spojených štátov. Doteraz bol jej biznis založený najmä na výstavbe a prevádzke dočasných ubytovacích zariadení okrem iného pre ťažobný a stavebný priemysel.
Spoločnosť práve usporiadala zaujímavý earnings call.
- Tržby opäť klesli, na 72,8 milióna USD, čo predstavuje približne 20 % pokles medzikvartálne.
- EPS vyzerá ešte horšie: spoločnosť vykázala stratu už piaty štvrťrok po sebe. Strata v 1. štvrťroku 2026 dopadla horšie, než sa očakávalo, a dosiahla -0,13 USD oproti očakávanej úrovni okolo -0,10 USD.
- Adjusted EBITDA vyzerala lepšie a dosiahla 9,94 milióna USD oproti očakávaniu 8,5 milióna USD. Vzhľadom na zvyšok dát je však fér pýtať sa, do akej miery silná adjusted EBITDA odráža prevádzkovú efektivitu a do akej miery napríklad účtovné efekty.
Po výsledkoch akcie rastú až o 14 % - pravdepodobne by toľko neposilnili, ak by firma len vykazovala prehlbujúcu sa stratu. Optimizmus investorov vychádza z veľkého kontraktu, ktorý spoločnosť podľa všetkého získala a ktorý má v najbližších niekoľkých rokoch priniesť 750 miliónov USD.
Tento kontrakt spoločnosti umožnil zvýšiť odhad ziskovosti o viac než desať percent už pre koniec roka 2026.
Manažment zvýšil cieľ tržieb na koniec roka na 375 miliónov USD (oproti 325 miliónom USD) a cieľ EBITDA na približne 80 miliónov USD (oproti predchádzajúcim odhadom okolo 73 miliónov USD).
Nejde pritom o prvý takýto kontrakt v poslednom období. V apríli spoločnosť oznámila ďalší kontrakt v hodnote 550 miliónov USD. Prvá otázka, ktorá v súvislosti s touto informáciou vzniká, znie: kto platí stovky miliónov dolárov za modulárne obytné kontajnery a mobilné toalety?
Oba kontrakty sa, samozrejme, týkajú podpory výstavby a prevádzky AI dátových centier a spoločnosť zdôrazňuje strategickú povahu tohto posunu a svoje preorientovanie na tento segment. Z pohľadu spoločnosti je to zásah do čierneho: svoj doterajší obchodný model nemení, mení sa iba zákazník, a to na takého, ktorého obrovské CAPEX rozpočty môžu podporiť vyššie marže. Z pohľadu investora však môže stáť za to pýtať sa, ako trvácny takýto rast a zlepšenie marží v skutočnosti sú.
To vedie k druhej otázke. Je dôležité doplniť kontext: Target Hospitality dosiahla vrchol tržieb a ziskovosti v roku 2023 a odvtedy sa pohybuje v klesajúcom trende. Z tohto pohľadu vyzerá odraz spoločnosti ako dočasný pokus zviezť sa na širšom trhovom trende, ktorý prestal klásť ťažké otázky o trvácnosti riešení, racionalite rastu alebo nákladoch na investície.
Niektoré investičné firmy navyše tiež pôsobia optimisticky a zvyšujú svoje cieľové ceny na akciu.
TH.US (D1)
Rast ceny reaguje oveľa rýchlejšie a započítava budúce prínosy z nových kontraktov. Spoločnosť za posledné tri mesiace vzrástla približne o 130 % a vymazala viac než dva roky strát. To odráža širší trhový sentiment voči subjektom spojeným s „AI boomom“. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
US OPEN: Polovodiče držia trh na rekordných maximách
Africký cloudový sen Microsoftu sa zadrháva ⚠️
Najväčšie IPO roka? Cerebras zvyšuje cenu IPO pre masívny dopyt 🚀
Výsledky CoreWeave: Expanzia bez zisku a bez smeru
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.