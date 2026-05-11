Pomôže OpenAI firmám so zavádzaním AI?

Ako upozorňujú nespočetné poradenské firmy, spoločnosti a výskumné centrá — napríklad S&P Global, Deloitte, MIT, IBM a Bloomberg — jednou z najväčších prekážok ďalšieho rozvoja AI je neefektívna implementácia tejto technológie, alebo jej úplná absencia.
Akýkoľvek program alebo riešenie je len také dobré, aká dobrá je jeho implementácia. Nezáleží na tom, či hovoríme o jednoduchom dashboarde na sledovanie projektov či pracovného času, alebo o LLM modeli. OpenAI sa riadi maximou „ak chceš niečo urobiť správne, urob to sám“ a založila spoločnosť s názvom „OpenAI Development Company“.
Ide o samostatný subjekt kontrolovaný OpenAI, ktorého deklarovaným cieľom je pomáhať firmám so zavádzaním riešení založených na AI. Nejde len o prístup k technológii — predaj licencií je v prípade tejto vyčlenenej entity druhoradou, alebo dokonca až treťoradou prioritou. Nová spoločnosť chce vytvoriť relatívne transparentnú štruktúru a opakovateľný postup pre zavádzanie riešení do firiem vrátane nástrojov, procesov, obchodného zdôvodnenia a metodiky. Spolu s týmto širokým súborom nástrojov a služieb sa očakáva aj ponuka poradenských a konzultačných služieb.
Na základe dosiaľ pomerne všeobecných verejne dostupných materiálov sa zdá, že myšlienka aj realizácia sú veľmi blízke prístupu Palantiru známemu ako „Forward Deployed Engineering“.
Deklarované zámery OpenAI môžu vyvolávať optimizmus ohľadom budúceho úspechu spoločnosti, ale aj určité obavy.
Na optimistickej strane vidno, že spoločnosť nečaká, kým trhové procesy overia a vyladia riešenia; zároveň nechce prísť o potenciálne veľmi výnosnú oblasť biznisu tým, že stratí náskok ešte pred skutočným začiatkom pretekov. OpenAI tak priamo reaguje na jeden z najväčších problémov v ekosystéme AI modelov, čo sa jej môže v blízkej budúcnosti výrazne vyplatiť.
Existujú však aj obavy. Predovšetkým špecialisti a inžinieri v oblasti AI, ktorých znalosti a schopnosti sú dostatočné na prácu na vývoji takzvaných „frontier modelov“, sú mimoriadne vzácni — a pravdepodobne patria dnes medzi najlepšie platených zamestnancov na svete. Presúvať týchto špecialistov na implementačnú prácu by bolo nielen veľmi drahé, ale zároveň by to mohlo spomaliť pokrok v hlavných produktoch spoločnosti — v jej AI modeloch.
