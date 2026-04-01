SAE chcú otvoriť Hormuz aj silou 🛢️

Spojené arabské emiráty sú pripravené pomôcť USA a ďalším spojencom otvoriť Hormuzský prieliv, pričom arabskí predstavitelia uviedli, že sú za otvorenie Hormuzu aj vojenskou cestou. Ak by k tomu došlo, išlo by o prvú krajinu Perzského zálivu, ktorá by sa po iránskych útokoch priamo zapojila do bojov.
Podľa predstaviteľov SAE presadzujú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by takýto krok umožnila. Emirátska diplomacia zároveň vyzvala USA a vojenské mocnosti v Európe a Ázii, aby vytvorili koalíciu, ktorá by prieliv otvorila silou. Jeden z emirátskych predstaviteľov uviedol, že iránsky režim má pocit, že bojuje o svoje prežitie, a je ochotný stiahnuť so sebou aj globálnu ekonomiku tým, že nechá prieliv uzavretý.
Podľa arabských predstaviteľov SAE by Spojené štáty mali obsadiť aj ostrovy v okolí vodnej cesty vrátane ostrova Abú Músá, ktorý drží Irán už pol storočia a na ktorý si nárokujú aj Emiráty. Saudská Arábia a ďalšie štáty Perzského zálivu sa teraz podľa arabských predstaviteľov obracajú proti iránskemu režimu a chcú, aby vojna pokračovala, kým nebude ich režim ochromený alebo zvrhnutý.
Nový, oveľa razantnejší prístup SAE predstavuje zásadnú zmenu v ich strategickom uvažovaní, keďže Dubaj dlhodobo financovala iránsky režim. Emirátska diplomacia sa pred vojnou snažila sprostredkovať medzi USA a Iránom, vrátane návštevy iránskeho bezpečnostného predstaviteľa Alího Larídžáního v Abú Zabí, ktorý neskôr zahynul pri leteckom útoku.
Toto oznámenie zo strany SAE prišlo krátko po tom, čo Donald Trump uviedol, že je ochotný ukončiť konflikt aj bez opätovného otvorenia Hormuzského prielivu.
