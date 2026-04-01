Zlato zažilo najhorší mesiac od roku 2013 🪙

Marec bol pre zlato najhorším mesiacom od roku 2013. Za celý mesiac odpísalo viac ako 10 %, čím zároveň prerušilo osemmesačnú sériu rastu. Napriek tomu bol prvý kvartál roka 2026 celkovo pozitívny a zlato si zaň pripísalo približne 7 %.
Zlato je historicky považované za bezpečný prístav v časoch neistoty, vojna v Iráne však ukázala, že obavy z inflácie a scenár vyšších sadzieb počas dlhšieho obdobia môžu tento efekt prevážiť. Počas marca sa cena zlata dostala až k hranici 4 100 USD za uncu, od týchto úrovní však opäť výrazne posilnila a aktuálne sa pohybuje nad 4 700 USD. Na drahých kovoch je pritom stále viditeľná vysoká volatilita, ktorá sa silno odvíja od situácie na Blízkom východe.
Cenám zlata v posledných dňoch pomohli správy naznačujúce, že konflikt by nemusel trvať dlho. Pozitívne pôsobili aj signály z Iránu, že krajina je ochotná vojnu ukončiť, ak budú splnené jej podmienky. Problematické však naďalej zostáva neotvorenie Hormuzského prielivu a sentimentu nepomáha ani skutočnosť, že Donald Trump pripustil možnosť ukončenia konfliktu aj bez jeho opätovného otvorenia. Na cenách zlata sa však tieto vyhlásenia zatiaľ neprejavili jednoznačne.
Výhľady pre rok 2026 zostávajú pri zlate naďalej pozitívne, aj keď medzi jednotlivými odhadmi panujú výrazné rozdiely. Goldman Sachs očakáva cenu zlata na úrovni 5 400 USD na konci roka 2026, zatiaľ čo BMI pracuje s priemernou cenou okolo 4 600 USD za celý rok.
Graf GOLD (M30)
Zdroj: xStation05
