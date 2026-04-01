BREAKING: Ďalší výrazný nárast zásob ropy napriek narušeniu na Blízkom východe

Najnovšia správa EIA prináša pre ropu prekvapivo medvedí signál, a to aj napriek tomu, že geopolitické napätie zostáva vysoké.
- Neočakávaný rast zásob ropy (+5,451 mil. barelov): Ide už o druhý výrazný nárast zásob po sebe, čo je ťažké zosúladiť s rozsiahlymi narušeniami na Blízkom východe.
- Pokles zásob ropných produktov: Napriek prebytku ropy zásoby benzínu (-2,593 mil. barelov) aj destilátov (-1,032 mil. barelov) naďalej klesajú rýchlejšie, než sa očakávalo. To naznačuje, že zatiaľ čo ponuka surovej ropy v USA rastie, dopyt po rafinovaných produktoch zostáva vysoký.
- Geopolitický obrat: Pokles cien je do veľkej miery poháňaný špekuláciami, že Donald Trump by dnes večer mohol oznámiť deeskaláciu alebo zmenu politiky voči Iránu.
Trh sa teraz nachádza na križovatke. Fyzické dáta ukazujú rastúci prebytok ropy v USA, no pozornosť investorov zostáva upriamená na vojnu. Ak geopolitická prémia v dôsledku diplomatického posunu zmizne, súčasný prebytok môže urýchliť cenovú korekciu smerom k cieľu 75 až 80 USD, ktorý naznačuje term structure.
Cena ropy na dáta zo správy EIA nereaguje výrazne, hoci zastavila pokles z predchádzajúcich niekoľkých minút. Cena sa pohybuje mierne pod 100 USD za barel a investori čakajú na večerný Trumpov prejav v americkom čase, ktorý môže vyvolať ďalšie výrazné pohyby cien.
