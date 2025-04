Investori v časoch neistoty – Predať, kúpiť alebo držať?

V neistote si môžu byť investori istí len neistotou

Donald Trump opäť rozkýval trhy a pripravil investorom emocionálnu horskú dráhu – najprv spôsobil prudké prepady takmer až na úrovni kolapsu, aby následne priniesol jeden z najlepších dní v histórii Wall Street.

V časoch neistoty investori vyhľadávajú likviditu, čo môže viesť aj k výpredaju tradične bezpečných aktív, ako je zlato. Na druhej strane, poklesy predstavujú príležitosť pre tých, ktorí sa neboja riskovať. Ako povedal známy nemecký bankár Mayer Amschel Rothschild:

„Nakupujte, keď je krv v uliciach – aj keď je to tá vaša.“

V aktuálnej situácii si investori často kladú otázky:

Mám predať svoje akcie?

Mám držať a čakať na zotavenie?

Skončil už pokles?

Alebo je to nákupná príležitosť?

Oplatí sa teraz predávať akcie?

Rozhodnutie predať akcie závisí od samotného investora. Vstup na trh by mal byť spojený s jasnými odpoveďami na otázky:

Prečo kupujem tieto akcie?

Prečo investujem práve do týchto aktív?

Aká je moja výstupná stratégia?

Ak neboli splnené vaše vopred stanovené podmienky na opustenie trhu, odpoveď môže byť jednoduchá – ešte nie je čas predávať.

Je pravda, že posledné extrémne udalosti výrazne zmenili výhľad mnohých aktív. Ak sa výhľady vašich spoločností či investícií zhoršili v dôsledku novej globálnej obchodnej paradigmy, možno nastal čas prehodnotiť alokáciu portfólia.

Na druhej strane – len málokto (snáď len Warren Buffett) sa rozhodne predávať akcie počas období neistoty. Preto nemusí byť najvhodnejší čas na úplnú likvidáciu portfólia.

Index S&P 500 zaznamenal pokles nad 20 %, no v ten istý deň sme videli aj výrazný odraz. Pokles nad touto hranicou sa technicky označuje ako vstup do medvedieho trhu, no zatiaľ nebol jednoznačne potvrdený.

Z historického hľadiska sú bežné poklesy v rozsahu 20–25 %, hoci v minulosti sa vyskytli aj omnoho hlbšie výpredaje – najväčší pokles v histórii S&P 500 prekročil 55 % počas krízy v rokoch 2007–2008.

Aktuálny vývoj tak možno vnímať buď ako krátkodobú korekciu s následným odrazom, alebo ako začiatok dlhšie trvajúceho medvedieho trhu.

Pokles indexu S&P 500 z historického maxima bol menší než 20 %. Naopak index Nasdaq 100, ktorý sleduje technologické spoločnosti, zaznamenal prepad cez 20 %.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Má však skutočne zmysel analyzovať, či je aktuálna korekcia na konci?

Ideálna stratégia by samozrejme bola predať na vrchole a nakúpiť na dne, no realita je taká, že nikto nedokáže presne predpovedať, kedy tieto momenty v trhovom cykle nastanú.

Čo ak však uvažujeme s dlhodobým investičným horizontom?

Pri pohľade na vývoj indexu S&P 500 za posledných 35 rokov zistíme, že najdlhšie zotavenie po poklese trvalo 14 rokov, avšak vo väčšine prípadov boli výrazné korekcie vymazané do 5 až 10 rokov.

Za uplynulé desaťročia dosahoval S&P 500 priemerný ročný výnos medzi 6 % a 10 %, čo je výrazne viac, než by investor získal z dlhopisov či bežných sporiacich účtov.

Annualizované výnosy indexu S&P 500 podľa dĺžky investičného horizontu

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Vypočítať potenciálny zisk historickej investície na základe priemerných ročných výnosov môže byť náročné, a preto sa oplatí pozrieť sa na kumulatívny výnos.

Napríklad, ak by ste investovali do indexu S&P 500 začiatkom roka 2015, prvý rok by nebol nijako výnimočný – ale dnes by ste sa pozerali na zisk 162 %. To znamená, že počiatočná investícia vo výške 1 000 USD do ETF na S&P 500 by dnes mala hodnotu okolo 2 620 USD.

Tieto výpočty prirodzene nezohľadňujú dane – a čo je ešte dôležitejšie, nezahŕňajú dividendy, ktoré by celkový výnos ešte viac zvýšili.

Kumulatívne výnosy indexu S&P 500 podľa dĺžky investičného horizontu

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Ako dlho trvajú trhové korekcie?

Pri analýze všetkých hlavných medvedích trhov indexu S&P 500 za posledných 75 rokov vidíme, že keď trh dosiahol lokálne dno, priemerný výnos po jednom roku od tohto bodu predstavoval približne 40 %.

Dôležité je, že minimálny zaznamenaný výnos bol niečo cez 21 %, zatiaľ čo maximálny sa vyšplhal až na 75 % – oba prípady pochádzajú z nedávnej histórie.

Zaujímavý je aj údaj, že obnovenie po 20 % poklese trvalo v priemere 70 až 75 dní. Aktuálna korekcia trvala od 19. februára do 8. apríla – teda len 48 dní, čo ju historicky radí medzi kratšie korekcie, hoci počas pandémie bol obrat ešte rýchlejší.

Vtedy však zasiahli vlády a centrálne banky. Tentoraz sú investori v rukách neistoty spojenej s obchodnými rokovaniami medzi USA a zvyškom sveta.

Obnovenie po medvedích trhoch zvyčajne trvalo približne 70–75 dní (údaje od roku 1950)

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Je toto dno?

Otázka, či sme už dosiahli trhové dno, je pre investorov kľúčová. Na trhoch stále prevláda neistota a rozhodnutia Donalda Trumpa majú potenciál zásadne zmeniť situáciu. Treba podotknúť, že nedávne pozastavenie ciel neznamená, že sa ich Trump úplne vzdal. Hoci boli udelené výnimky – najmä na elektroniku z Číny, počiatočný optimizmus bol miernený uvedomením si, že clo nebolo zrušené, iba vzájomne znížené na úroveň 20 %.

Napriek tomu môžu niektoré fundamentálne a technické indikátory napovedať, či je trh blízko dna. Jedným z takýchto nástrojov je VIX – index strachu, ktorý sa nedávno vyšplhal na úroveň 65 – čo je vysoko nad bežným rozmedzím 10 až 30 bodov.

Pre porovnanie: počas finančnej krízy v roku 2008 vystrelil VIX takmer na 90 bodov, počas pandémie sa dostal k 85 bodom – teda ešte vyššie ako teraz.

Pri pohľade na štandardizovaný VIX posledný výpredaj naznačuje, že index sa dostal na úrovne, ktoré historicky poukazujú na prepredaný trh.

Z tohto pohľadu by teda VIX mohol naznačovať, že trhové dno už máme za sebou.

Index VIX môže naznačovať, že to najhoršie už máme za sebou

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Ďalším dôležitým indikátorom je percento akcií obchodovaných nad svojím 200-dňovým kĺzavým priemerom. Keď ceny akcií klesajú, často rýchlo prerazia túto dlhodobú trendovú líniu smerom nadol.

Štandardizovaný ukazovateľ založený na podiele spoločností nad 200-dňovým priemerom nedávno vydal jasný signál – výrazne viac akcií klesá, než rastie.

Aj tento indikátor možno vnímať ako kontrariánsky signál, ktorý naznačuje, že trh môže byť prepredaný a môže sa blížiť k trhovému dnu.

Počet akcií pod 200-dňovým kĺzavým priemerom prudko vzrástol, čo naznačuje prepredaný trh

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Pomer put a call opcií je ďalším indikátorom, ktorý odráža, ako výrazne sa investori na Wall Street zaisťujú voči možným poklesom.

Počet put opcií prudko vzrástol, čo jasne signalizovalo extrémne medvedí sentiment medzi investormi.

Hoci sa teraz situácia vracia k bežnejším úrovniam, investori stále držia relatívne vysoký objem put opcií – čo naznačuje, že opatrný prístup pretrváva aj napriek nedávnej stabilizácii trhu.

Pomer put/call opcií pre index S&P 500

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Za pozornosť stojí aj sentiment drobných investorov. Prieskum Americkej asociácie individuálnych investorov (AAII) porovnáva podiel optimistických (býčích) a pesimistických (medvedích) investorov.

V určitom bode bol sentiment tak negatívny, že signalizoval stav extrémneho pesimizmu – čo je ďalší klasický signál prepredaného trhu.

Treba však poznamenať, že tento ukazovateľ neposkytuje vždy spoľahlivé dlhodobé signály. Dobrým príkladom je obdobie po finančnej kríze v roku 2008, keď sentiment zostal negatívny ešte dlho po tom, čo sa trh začal zotavovať.

Podiel býčích vs. medvedích investorov podľa prieskumu AAII

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Sú akcie lacné?

Pokles cien na akciových trhoch často predstavuje nákupnú príležitosť. No treba si uvedomiť, že ešte nedávno sa indexy S&P 500 a Nasdaq 100 nachádzali na historických maximách a viacerí analytici upozorňovali na extrémne prekúpený trh.

Dnes si preto investori kladú otázku: Sú akcie už lacné?

Index S&P 500 zaznamenal výrazné straty od začiatku tohto roka a v určitom bode vykazoval aj záporný medziročný výnos – čo je v prípade amerického trhu mimoriadne zriedkavé.

Hoci v minulosti došlo počas korekcií na S&P 500 aj k väčším ročným poklesom, zdá sa, že trh sa už nachádza na prepredaných úrovniach.

Štandardizované ročné zmeny indexu S&P 500. Ročné straty na tomto indexe sú mimoriadne zriedkavé

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Na trhoch nie sú dôležité len cenové pohyby, ale aj ukazovatele ako pomer ceny k ziskom (P/E). V poslednom období P/E klesol z úrovne okolo 28 bodov na 23, čo ho historicky približuje k dlhodobému priemeru, ako ukazuje graf nižšie.

Zároveň forward P/E – teda pomer ceny k očakávaným ziskom – klesol z 26 na 20.

Rozpätie medzi 25 a 30 v minulosti často signalizovalo prekúpený trh, a tak možno povedať, že vzhľadom na zisky už akcie nie sú drahé, no rozhodne ani výrazne podhodnotené.

Štandardizovaný P/E pomer pre index S&P 500 ukazuje, že akcie už nie sú drahé, no momentálne nie sú ani výrazne lacné

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Zhrnutie

Na záver možno konštatovať, že oceňovanie akcií sa vrátilo k neutrálnym úrovniam a objavujú sa signály prepredaného trhu, avšak na trhoch stále dominuje neistota.

Fundamentálne a technické ukazovatele naznačujú, že akcie už nie sú nadhodnotené, no zároveň je ťažké jednoznačne povedať, že trh už dosiahol svoje dno.

Z historického hľadiska trvalo zotavenie po medveďom trhu približne 75 dní, čo znamená, že Wall Street môže mať ešte dlhú cestu pred sebou.

Rozhodnutia o nákupoch či predajoch by mali byť starostlivo zvážené – v súlade s vlastnou investičnou stratégiou a ochotou niesť riziko, keďže trhové podmienky sa v týchto nevyspytateľných časoch môžu rýchlo meniť.

