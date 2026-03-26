Irán umožnil preplávanie 10 ropným tankerom cez Hormuzský prieliv — vysvetlenie záhadného „daru“ pre Trumpa ⚓

Irán umožnil voľný prechod desiatim ropným tankerom cez strategický Hormuzský prieliv – práve to má byť „dar obrovskej hodnoty“, o ktorom Trump na začiatku týždňa hovoril v náznakoch. Osem plavidiel prielivom prešlo už skôr počas týždňa a ďalšie dve sa k nim pridali neskôr. Medzi nimi boli aj lode plaviace sa pod pakistanskou vlajkou. Týmto gestom chcel Teherán ukázať, že berie rokovania vážne a je pripravený konflikt ukončiť.
Treba pripomenúť, že Hormuzský prieliv je kľúčovým bodom globálneho komoditného obchodu. Prechádza ním približne pätina svetových dodávok ropy, takže akýkoľvek signál deeskalácie zo strany Iránu by mohol znížiť rizikovú prémiu, ktorá je teraz započítaná v cenách WTI a Brentu. Ak by toto gesto viedlo k širšiemu obnoveniu iránskeho exportu, globálny trh by mohol absorbovať viac než milión dodatočných barelov denne, čo by spolu s americkými strategickými rezervami prinieslo reálnu podporu pre nižšie ceny palív a zmiernenie inflačných tlakov pre amerických spotrebiteľov.
Napriek tomu si dnes ceny ropy udržiavajú rastové momentum a opäť sa dostávajú nad hranicu 100 USD za barel.
Zdroj: xStation
Denné zhrnutie: Piaty týždeň poklesov na Wall Street
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj
