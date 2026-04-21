Irán zvažuje návrat k mierovým rokovaniam 🚨

- USA aj Irán naznačujú ochotu rokovať, no definitívne potvrdenie stále chýba.
- Ropa oslabila vďaka nádeji na obnovenie rozhovorov a zmiernenie geopolitického napätia.
- Spor okolo lode Touska ukazuje, že riziko ďalšej eskalácie zostáva vysoké.
- Kľúčové bude, či sa podarí dosiahnuť posun ešte pred koncom prímeria.
Spojené štáty dávajú najavo optimizmus, že rokovania s Iránom by sa mohli čoskoro obnoviť v Pakistane. Podľa iránskeho predstaviteľa Teherán svoju účasť pozitívne zvažuje, definitívne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. Nad celým procesom pritom visí neistota spojená s blížiacim sa koncom prímeria.
Prezident Donald Trump sa usiluje o dohodu, ktorá by zabránila ďalšiemu rastu cien ropy a otrasom na akciových trhoch. Zároveň však trvá na tom, že Irán nesmie získať prostriedky na vývoj jadrovej zbrane. Teherán naopak chce využiť svoj vplyv v oblasti Hormuzského prielivu na vyjednanie podmienok, ktoré by zabránili obnoveniu vojny, zmiernili sankcie, ale zároveň neobmedzili jeho jadrový program.
Situácia však zostáva veľmi napätá. Irán ostro odsúdil americký zásah proti obchodnej lodi Touska a obvinil Washington z ďalšej eskalácie. Spojené štáty tvrdia, že loď prevážala tovar s možným vojenským využitím a nereagovala na opakované výzvy. Incident znovu ukázal, aké krehké je súčasné prímerie.
Ďalšou komplikáciou sú tvrdé verejné vyhlásenia z oboch strán. Iránski predstavitelia varujú, že nebudú rokovať pod nátlakom, zatiaľ čo Trump opakuje, že dohoda je možná iba pod podmienkou, že Irán nebude smerovať k jadrovému vyzbrojeniu. Biely dom napriek tomu tvrdí, že Spojené štáty sú blízko dohody.
Pakistan sa medzitým pripravuje na možné rokovania vo veľkom štýle. V Islamabade bolo nasadených takmer 20 000 členov bezpečnostných síl a podľa zákulisných informácií existuje šanca, že by sa Trump mohol rokovaní zúčastniť osobne alebo na diaľku, ak by sa podarilo dohodu uzavrieť.
Trhy aj diplomati teraz sledujú jediné: či sa podarí pretaviť súčasný opatrný optimizmus do reálneho prielomu ešte pred vypršaním prímeria.
