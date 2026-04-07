Iránska ropa ako zbraň? 🛢️ Trump chce oslabiť Čínu 🌍

- Trump vníma iránsku ropu nielen ako zdroj príjmov, ale aj ako nástroj tlaku na Čínu.
- Biely dom zatiaľ nemá oficiálny plán, no rétorika zvyšuje geopolitické napätie.
- Obmedzenie dodávok cez Hormuzský prieliv podporuje rast cien energií.
- Pre trhy je kľúčové, že ropa zostáva jedným z hlavných faktorov globálnej volatility.
Americký prezident Donald Trump znovu otvoril kontroverznú tému prevzatia kontroly nad iránskym ropným sektorom. Podľa ľudí oboznámených s jeho úvahami v tom nevidí len vojnový alebo bezpečnostný rozmer, ale aj možnosť posilniť energetickú dominanciu USA a získať novú páku pri rokovaniach s Čínou.
Trump podľa zdrojov verí, že ak by sa Spojeným štátom podarilo dostať iránske energetické toky pod svoj vplyv, oslabilo by to pozíciu Pekingu. Čína je totiž jedným z najväčších dovozcov ropy na svete a výpadky dodávok z regiónu Blízkeho východu na ňu citeľne doliehajú. Situáciu navyše zhoršuje obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv, ktoré tlačí nahor ceny ropy aj zemného plynu.
Trump svoje uvažovanie verejne potvrdil, keď uviedol, že by si prial „vziať ropu“, pretože podľa neho predstavuje strategickú aj finančnú výhodu. Zároveň však pripustil, že podobný krok by znamenal ďalšie prehĺbenie amerického angažovania na Blízkom východe, čo je doma politicky citlivá téma. Prieskumy totiž ukazujú, že väčšina Američanov si želá rýchle ukončenie konfliktu a negatívne vníma aj rast cien benzínu.
Biely dom zatiaľ uviedol, že neexistuje žiadny formálny plán na prevzatie iránskej ropy a nejde o súčasť aktuálnej stratégie. Napriek tomu Trumpova rétorika ukazuje, že ropa zostáva v jeho geopolitickom uvažovaní kľúčovým nástrojom. Podobne sa už skôr vyjadroval aj k Iraku, kde opakovane tvrdil, že Spojené štáty po invázii v roku 2003 premárnili príležitosť získať tamojšie ropné bohatstvo.
Popri Iráne je dôležitá aj širšia súvislosť s Venezuelou. Trumpova administratíva už skôr podporila kroky, ktoré viedli k obnoveniu exportu venezuelskej ropy a rastu tamojšej produkcie. Cieľom je okrem iného posilniť vplyv USA na západnej pologuli a zároveň obmedziť priestor pre čínske nákupy lacnej sankcionovanej ropy. Podobný princíp by podľa niektorých analytikov mohol Washington využiť aj voči Iránu, napríklad zadržiavaním ropných nákladov na mori namiesto priamej okupácie infraštruktúry.
Z pohľadu Pekingu však situácia nemusí byť taká jednostranná, ako si Trump predstavuje. Čína sa na možné energetické šoky pripravuje už celé roky. Buduje strategické zásoby, zvyšuje domácu ťažbu uhľovodíkov a masívne investuje do obnoviteľných zdrojov. Vyššie ceny ropy síce zvyšujú tlak na čínske rafinérie a ekonomiku, zároveň však Čína opakovane ukázala, že dokáže znášať aj dlhšie obdobie hospodárskeho tlaku.
Celá otázka tak nie je len o samotnej rope, ale o širšom boji o vplyv nad globálnymi tokmi surovín. Pre investorov ide o ďalšie pripomenutie, že energetický sektor zostáva silno prepojený s geopolitikou. Akýkoľvek zásah do iránskeho exportu alebo dopravy cez Hormuz môže rýchlo zvýšiť volatilitu cien ropy, premietnuť sa do inflácie a ovplyvniť aj náladu na akciových trhoch.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.