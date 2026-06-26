📉 Je Microsoft v problémoch? Akcie sú na ročnom minime🔍

Spoločnosť Microsoft bola dlhodobým pilierom technologického sektora a jedným z hlavných hýbateľov AI boomu. Teraz ale na burze prežíva neľahké obdobie. Zatiaľ čo ešte koncom roka 2025 firma atakovala historické maximá nad 500 USD, súčasná realita ukazuje iný obrázok a akcie sa pohybujú okolo 350 USD, celkovo sa akcie nachádzajú 35 % pod svojimi maximami.
Tvrdá reč čísel: Výmaz ziskov a pád trhovej kapitalizácie
Pohľad na aktuálne metriky návratnosti odhaľuje, že akcie Microsoftu prechádzajú hlbokou korekciou. Trhová kapitalizácia síce stále dosahuje úctyhodných 2,62 bilióna USD, ale krátkodobý a strednodobý trend je pre investorov varovný. Podľa aktuálnych dát akcie odpísali za posledný mesiac viac ako 15 %. Pri pohľade na širší časový rámec je situácia ešte zreteľnejšia:
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Od začiatku roka (YTD): Akcie sa prepadli o -27,75 %.
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Za posledný rok (1Y): Výkonnosť ukazuje stratu -28,98 %.
Pre kontext je potrebné dodať, že z dlhodobého hľadiska (3, 5 a 10 rokov) je Microsoft stále v zelených číslach (desaťročná návratnosť presahuje 600 %), avšak pre investorov, ktorí do titulu naskočili v uplynulom roku s vidinou nekonečného AI rastu, predstavujú súčasné čísla studenú sprchu.
Herná divízia v problémoch
Zatiaľ čo cloudové služby (Azure) a integrácia umelej inteligencie zostávajú hlavným motorom firmy, veľkú pozornosť a kritiku aktuálne priťahuje herná divízia. Microsoft oznámil plán zdraženia konzol Xbox, ktoré má vojsť do platnosti v auguste 2026. Nejedná sa pritom o kozmetické úpravy o infláciu, ale o skoky, ktoré pravdepodobne otestujú lojalitu hráčov.
Nové cenovky konzol Xbox (od augusta 2026):
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Xbox Series S (512GB): zdraženie z 399,99 USD na 499,99 USD (+100 USD)
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Xbox Series S (1TB): zdraženie z 449,99 USD na 599,99 USD (+150 USD)
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Xbox Series X (1TB Digital): zdraženie z 599,99 USD na 749,99 USD (+150 USD)
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Xbox Series X (1TB s mechanikou): zdraženie z 649,99 USD na obrích 799,99 USD (+150 USD)
Microsoft vs. Big Tech: V roli porazeného
Microsoft je tak v súčasnosti v roli porazeného, čo ukazuje aj porovnanie s ostatnými technologickými gigantmi. Ako ukazuje ročné porovnanie výkonnosti, nálada v technologickom sektore nie je plošne zlá, ale problém sa v poslednom roku týka špecificky Microsoftu a Mety.
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Absolútny víťaz – Alphabet (GOOGL): Akcie materskej spoločnosti Googlu zažili fenomenálny posledný rok a pripísali si masívnych +98,06 %. Trh ich kroky evidentne oceňuje najviac.
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Silní hráči – Apple a Nvidia: Apple (AAPL) si drží stabilný a veľmi silný rast o +36,89 %. Očakávania napĺňa aj miláčik AI sektora Nvidia (NVDA), ktorá si pripísala solídnych +26,27 %.
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Stagnácia – Amazon (AMZN): Výkonnosť Amazonu zostala za posledný rok skôr plochá s miernym ziskom +4,56 %.
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Porazení – Meta a Microsoft: Poradie uzatvárajú práve títo dvaja giganti. Meta (META) odpísala -25 %, ale vôbec najhoršie z tejto vybranej skupiny dopadol práve Microsoft (MSFT) so stratou -29 %.
Graf Microsoftu (MSFT.US, D1)
Zdroj: xStation05
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