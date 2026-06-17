Je SpaceX bublina? Investori už započítali skvelú budúcnosť

Biznis Elona Muska v oblasti vesmíru ďalej dominuje finančným titulkom, a to z dobrého dôvodu. SpaceX, ktorá vstúpila na burzu v piatok 12. júna, má teraz hodnotu viac než 2,6 bilióna USD. Prekonala tak trhovú kapitalizáciu verejne obchodovaného impéria Amazonu, teda spoločnosti, ktorá v roku 2025 vytvorila čistý zisk 77,7 miliardy USD. Naproti tomu SpaceX v roku 2025 vykázala čistú účtovnú stratu vyše 4 miliárd USD, zatiaľ čo v roku 2024 zarobila menej než 1 miliardu USD. Ide teda o bublinu? Alebo iba o špecifický valuačný profil dominantnej firmy pôsobiacej v strategickom a na budúcnosť orientovanom odvetví? Tieto dve vysvetlenia sa nutne nevylučujú.
Valuácia je vždy abstrakcia
Učebnice fundamentálnej analýzy poskytujú užitočné vodidlá, ale nepredstavujú absolútny súbor matematických pravidiel, podľa ktorých by investori mali oceňovať spoločnosti. Každý investor vie, aké dôležité je mať rámec a držať sa ho. Trh však opakovane ukazuje, že veľké skupiny investorov sú ochotné oceňovať firmy spôsobmi, ktoré sa výrazne líšia od konvenčných metód.
Títo investori sú teraz ochotní kupovať akcie SpaceX pri valuačných násobkoch zodpovedajúcich 150-násobku alebo dokonca 200-násobku tržieb. Existujú argumenty, ktoré môžu takýto optimizmus ospravedlniť? Pozrime sa na to bližšie.
SpaceX aktuálne disponuje technológiou, ktorá umožňuje opakované využívanie rakiet. To dramaticky znižuje náklady na štarty a znižuje bariéry pre expanziu mimo Zeme. V tejto chvíli už netreba príliš vysvetľovať, prečo je Muskov vesmírny biznis jedinečný. Vysoké bariéry vstupu, nedostatok dôveryhodných konkurentov schopných ohroziť jej pozíciu a strategický význam vesmíru ako „oceánu“ obklopujúceho našu planétu – to všetko podporuje investičnú tézu.
K tomu sa pridáva dlhá, riziková a kapitálovo náročná cesta, ktorú musí absolvovať akýkoľvek vyzývateľ, ak chce na tomto trhu konkurovať. Každý potenciálny konkurent čelí riziku zlyhaní, explózií a miliárd dolárov zmarených investícií. Takéto výzvy sa nemerajú v rokoch, ale potenciálne v desaťročiach. Jeff Bezos nedávno dostal bolestivú pripomienku tejto reality po explózii rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin.
Nie je preto prekvapujúce, že investori pripisujú hodnotu mnohým faktorom, ktoré sa ťažko premietajú do tradičných valuačných násobkov. Patrí sem konkurenčná výhoda SpaceX, kontrakty s NASA, dôvera získaná od americkej vlády, strategický význam Starlinku a množstvo ďalších nehmotných výhod.
Keď sa vízia stáva súčasťou valuácie
Keď sa do rovnice pridajú Muskove ambície v oblasti mimozemských dátových centier, expanzie AI a medziplanetárnej infraštruktúry, príbeh sa stáva čoraz špekulatívnejším.
Vesmír si nepochybne zaslúži prémiové ocenenie. Ide o strategicky dôležité odvetvie s obrovským dlhodobým potenciálom. Oceňovať už dnes projekty spojené s Mesiacom, Marsom alebo orbitálnymi dátovými centrami sa však zdá byť jedným z mála spôsobov, ako obhájiť spoločnosť s hodnotou takmer 3 bilióny USD.
Problém je v tom, že SpaceX zatiaľ z týchto futuristických iniciatív nevytvára významné tržby. Podobne ako skôr pri Tesle sa zdá, že investori sú ochotní zaobchádzať s potenciálnou budúcnosťou, akoby už bola istá. Táto budúcnosť môže prísť za 5 rokov, za 15 rokov – alebo aj vôbec.
To vytvára zaujímavý paradox. Ak sú všetky tieto možnosti už dnes zohľadnené v cene akcií, koľko priestoru ešte zostáva na pozitívne prekvapenia?
Pri trhovej kapitalizácii 2,66 bilióna USD a ročných tržbách iba 18,67 miliardy USD v roku 2025 sa zdá, že SpaceX nemá takmer žiadny priestor na chybu. Investori zrejme oceňujú takmer bezchybnú realizáciu naprieč viacerými mimoriadne ambicióznymi oblasťami podnikania.
Dopyt ženie aj špekulácia
Nadšenie okolo SpaceX nemožno vysvetliť iba dlhodobým investičným presvedčením.
Významná časť dopytu je pravdepodobne ťahaná špekuláciou a snahou podieľať sa na silnom momentum obchode. V kombinácii s relatívne malým free floatom sa dopyt koncentruje do veľmi úzkeho kanála, čo vytvára podmienky pre výrazne asymetrické cenové pohyby.
Výsledkom je akcia, ktorá môže prudko rásť bez ohľadu na fundamenty jednoducho preto, že na trhu nie je dostatok akcií na uspokojenie investorského dopytu.
Známky bubliny
Áno, valuácia SpaceX vykazuje mnoho znakov špekulatívnej bubliny. To však nutne neznamená, že musí prasknúť už zajtra.
Kým investori ďalej veria príbehu, valuácia môže zostať zvýšená. Ak sa objavia ďalšie pozitívne katalyzátory, môže sa dokonca posunúť výrazne vyššie. Akcie sa môžu odtrhnúť od ekonomickej reality na dni, mesiace alebo dokonca celé kvartály, kým sa napokon opäť prepoja s fundamentmi.
Optimizmus aj valuácia však majú svoje limity.
Ak prekonanie Amazonu nie je považované za varovný signál, potom by možno priblíženie sa k valuácii Nvidie, na čo by stačilo iba ďalšie zdvojnásobenie ceny akcie, mohlo investorov prinútiť prehodnotiť, či nepreceňujú Muskov podnikateľský génius, veľkosť adresovateľného trhu alebo dosiahnuteľné tempo rastu.
Čím viac si investori uvedomia mimoriadne predpoklady zabudované vo valuácii SpaceX, tým väčšia je pravdepodobnosť bolestivého stretu s finančným asteroidom.
Korekcia by nezmenila biznis
Dôležité je, že prípadný budúci pokles – alebo dokonca výrazný prepad – akcií SpaceX by mal len málo spoločného s prevádzkovou výkonnosťou spoločnosti.
Firma by ďalej vypúšťala rakety, realizovala nové misie, rozširovala Starlink a pokračovala v investíciách do AI a súvisiacich technológií. Žiadna z týchto aktivít nevyžaduje valuáciu 3 bilióny USD.
Trhy včera dostali malú ukážku vyberania ziskov, keď akcia klesla z viac než 220 USD na približne 200 USD pri závere obchodovania. Aj po tomto poklese však valuácia zostáva veľmi ďaleko od úrovní, ktoré by mnohí fundamentálni investori považovali za rozumné.
Investorský optimizmus zostáva mimoriadne silný.
Ďalším signálom, ktorý sa oplatí sledovať, je rastúci objem emisií akcií a dlhopisov technologických spoločností, ktoré sa snažia získať kapitál, kým zostávajú trhové podmienky priaznivé. Ak bude tento trend pokračovať dostatočne dlho, investori môžu napokon zistiť, že vyčerpali svoju kapacitu financovať ďalšiu vlnu špekulatívnych príležitostí.
Graf akcií SpaceX (SPCX.US)
Zdroj: xStation5
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