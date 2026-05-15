Kevin Warsh čelí zatiaľ najväčšiemu testu Fedu. Trump chce zníženie sadzieb, inflácia hovorí „nie“

Vymenovanie Kevina Warshe za nového predsedu Federálneho rezervného systému otvára novú kapitolu menovej politiky USA. Zároveň ho však stavia do mimoriadne náročnej pozície. Donald Trump už mesiace otvorene vyzýva na okamžité zníženie úrokových sadzieb. Tvrdí, že náklady na pôžičky zostávajú príliš vysoké a brzdia ekonomiku. Problémom však je, že súčasné makroekonomické podmienky dávajú Fedu len veľmi malý priestor na manévrovanie.
Najnovšie údaje o inflácii CPI a PPI za apríl boli ešte vyššie než už revidované odhady ekonómov. To posilňuje názor, že inflačný tlak v americkej ekonomike zostáva silný. Za takýchto podmienok by bolo rýchle znižovanie sadzieb z ekonomického hľadiska ťažko obhájiteľné. Ľahko by mohlo byť vnímané skôr ako politické rozhodnutie než ako krok založený na dátach.
Práve tu sa začína objavovať najväčšie riziko pre Warshe. Ak by sa nový predseda Fedu pokúsil odplatiť Trumpovi politickú podporu tým, že by presadzoval zníženie sadzieb napriek pretrvávajúcej inflácii, okamžite by čelil obvineniam z narušenia nezávislosti centrálnej banky. Pre finančné trhy by to bol signál, že Fed začína nasledovať očakávania Bieleho domu namiesto makroekonomických dát. Takýto scenár by mohol podkopať dôveryhodnosť celej inštitúcie.
Navyše ani predseda Fedu nemá úplne voľné ruky. O úrokových sadzbách rozhoduje kolektívne FOMC, vrátane ďalších guvernérov a prezidentov regionálnych bánk Federálneho rezervného systému. To znamená, že Warsh by nemohol presadiť zníženie sadzieb sám, ak by zvyšok výboru veril, že inflácia zostáva príliš vysoká.
Oveľa pravdepodobnejším scenárom je, že sa Warsh pokúsi zmeniť Fed iným spôsobom. Môže pokračovať v znižovaní bilancie centrálnej banky. O tejto téme opakovane hovoril už pred svojou nomináciou. Warsh dlhodobo kritizuje masívnu expanziu aktív Fedu po nedávnych krízach. Domnieva sa, že centrálna banka sa príliš hlboko zapojila do finančných trhov.
Situáciu novému predsedovi zároveň ďalej komplikujú geopolitické napätia. Pokračujúci konflikt v Perzskom zálive drží ceny ropy a energií na zvýšených úrovniach. To následne podporuje inflačný tlak. Pokiaľ zostanú ceny energií vysoké, Fed bude mať obmedzený priestor na uvoľnenie menovej politiky bez rizika ďalšieho zrýchlenia inflácie. Dlhopisový trh už signalizuje obavy, že inflácia a zvýšené výnosy môžu pretrvať oveľa dlhšie.
Warsh tak vstupuje do Fedu v mimoriadne náročnom okamihu. Ocitá sa medzi politickým tlakom Trumpa a tvrdou realitou pretrvávajúcej inflácie. Čoskoro sa ukáže, či chce konať predovšetkým ako lojálny prezidentský nominant, alebo ako nezávislý strážca menovej stability USA.
Zdroj: xStation5
