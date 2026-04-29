KFC a Pizza Hut strácajú dych, Taco Bell naopak zrýchľuje 🌮

- Yum! Brands prekonal očakávania vďaka zisku na akciu 1,50 USD a silnému výkonu Taco Bellu.
- Porovnateľné tržby Taco Bell vzrástli o 8 %, zatiaľ čo KFC pridalo iba 2 % a Pizza Hut stagnovala.
- KFC má problém najmä v USA, kde tržby klesli o 2 %, zatiaľ čo zahraničné trhy rástli výrazne rýchlejšie.
- Výsledky ukazujú, že zákazníci teraz oceňujú kombináciu nízkej ceny a noviniek v menu.
Spoločnosť Yum! Brands prekonala v prvom štvrťroku očakávania trhu, a to predovšetkým vďaka silnému výkonu značky Taco Bell. Reťazec ťažil z kombinácie cenovo dostupných jedál, častých noviniek v menu a limitovaných ponúk, ktoré dokázali prilákať zákazníkov aj v prostredí, kde spotrebitelia stále citlivo sledujú ceny.
Porovnateľné tržby Taco Bell vzrástli o 8 %, čo predstavuje najrýchlejšie tempo za posledný rok a zároveň výsledok nad očakávaniami analytikov, ktorí počítali s rastom okolo 5 %. Výkon značky podporilo okrem iného nové Luxe Value Menu, ktoré ponúka položky za 3 USD alebo menej. Taco Bell zároveň pokračoval v uvádzaní časovo obmedzených produktov, napríklad dezertných empanád s čokoládovým fondánom a karamelom.
Výsledky Taco Bellu pomohli vyrovnať slabší vývoj ostatných značiek skupiny. KFC vykázalo rast porovnateľných tržieb iba o 2 %, čo bolo mierne pod očakávaniami trhu. Pizza Hut zostala na rovnakej úrovni a jej porovnateľné tržby sa nezmenili, čo ďalej upozorňuje na problémy značky pri získavaní zákazníkov v konkurenčnom prostredí rýchleho občerstvenia.
KFC sa snaží prilákať zákazníkov pomocou zvýhodnených kombinácií a cenových akcií. Značka však čelí výzve najmä v Spojených štátoch, kde jej tržby klesli o 2 %. Mladší zákazníci častejšie preferujú bezkostné kuracie produkty, čo tradičnú ponuku KFC dostáva pod tlak. Mimo USA si však KFC vedie výrazne lepšie, keď v Ázii, Latinskej Amerike, na Blízkom východe a v Indii zaznamenalo dvojciferný rast systémových tržieb.
Pizza Hut sa tiež opiera o výhodnejšie balíčky a hodnotové ponuky, ale jej výkonnosť zostáva nevýrazná. Yum podľa dostupných informácií zvažuje predaj tejto značky, ktorá sa dlhodobo trápi so slabšou schopnosťou osloviť zákazníkov a držať krok s konkurenciou.
Zisk na akciu očistený o vybrané položky dosiahol 1,50 USD, čím Yum prekonal priemerný odhad analytikov. Výsledky ukazujú, že v súčasnom prostredí nestačí iba nízka cena. Úspešné reťazce musia kombinovať dostupnosť, inovácie a pravidelnú obmenu ponuky, aby si udržali záujem spotrebiteľov.
Akcie Yum! Brands od začiatku roka do utorkového záveru vzrástli o 3,4 %, zatiaľ čo index S&P 500 za rovnaké obdobie posilnil o 4,3 %. To naznačuje, že investori síce pozitívne vnímajú silu Taco Bellu, ale zároveň zostávajú opatrní pre slabšie výsledky KFC a Pizza Hut.
Graf YUM.US (D1)
Akcie spoločnosti Yum! Brands sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 155,94 USD. Cena sa po predchádzajúcom raste dostala do korekcie a teraz testuje oblasť kĺzavých priemerov. Nachádza sa tesne pod EMA 50 na hodnote 158,73 USD a zároveň mierne pod SMA 100 na úrovni 156,91 USD, čo ukazuje na krátkodobé oslabenie technického nastavenia. Vývoj posledných týždňov naznačuje, že akcie po dosiahnutí vyšších úrovní nad 163 USD začali strácať momentum. Kľúčové je, že cena teraz klesla pod dôležitú oblasť okolo 157–159 USD, kde sa stretávajú oba sledované kĺzavé priemery. Ak sa akcie rýchlo nevrátia nad túto zónu, trh môže súčasný pohyb vnímať ako potvrdenie slabšieho krátkodobého trendu.
Z technického pohľadu bude dôležité sledovať, či sa cena dokáže vrátiť nad 158,73 USD, kde leží EMA 50. Prerazenie späť nad túto úroveň by mohlo obnoviť pozitívnejší výhľad a otvoriť priestor na návrat smerom k rezistencii pri 163,77 USD. Naopak, ak sa akcie udržia pod kĺzavými priemermi, najbližšou podporou zostáva oblasť okolo 151,03 USD, prípadne nižšie úroveň 144,67 USD.
Zdroj: xStation5
