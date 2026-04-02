Kolaps dôvery? Blue Owl blokuje časť výberov z fondov 🩸

- Fondy Blue Owl čelili žiadostiam o odkupy vo výške až 21,9 % a 40,7 %.
- Spoločnosť preto uplatní limit odkupov na 5 %.
- Tlak ukazuje na rastúcu nervozitu v sektore private credit.
- Blue Owl tvrdí, že fondy majú dostatok likvidity a zostávajú finančne silné.
Spoločnosť Blue Owl Capital obmedzí odkupy pri dvoch svojich fondoch zameraných na private credit po tom, čo čelila mimoriadne silnej vlne žiadostí o odchod investorov. Pri najväčšom fonde Blue Owl Credit Income Corp. chceli investori stiahnuť 21,9 % podielov, zatiaľ čo pri technologicky zameranom Blue Owl Technology Income Corp. dosiahli požiadavky dokonca 40,7 %. V oboch prípadoch ide o výrazný nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku.
Blue Owl sa preto rozhodla uplatniť štandardný limit a odkupy zastropovať na 5 %, rovnako ako to robia aj ďalší veľkí hráči v segmente neverejne obchodovaných BDC fondov. Pri väčšom fonde to znamená vysporiadanie odkupov v objeme približne 988 miliónov USD, zatiaľ čo približne 3,2 miliardy USD zostanú vo fonde. Menší technologický fond vyplatí asi 179 miliónov USD a približne 1 miliarda USD v ňom zostane aj naďalej.
Rozsah požiadaviek na výber kapitálu ukazuje, že nervozita okolo trhu súkromných úverov ďalej rastie. Investorov zneistili niektoré známe kolapsy, vyššia opatrnosť voči rizikovejším úverom aj obavy, že rozvoj umelej inteligencie môže negatívne zasiahnuť časť softvérových firiem, ktoré boli silno financované práve priamymi veriteľmi. Blue Owl navyše v posledných mesiacoch čelila zvýšenej pozornosti aj kvôli zrušenej fúzii dvoch BDC fondov a predchádzajúcim problémom s odchodmi investorov.
Sama firma však tvrdí, že oba fondy zostávajú v silnej pozícii a majú dostatok likvidity na zvládnutie súčasných aj budúcich odkupov. Ku koncu februára mal fond OCIC k dispozícii približne 11,3 miliardy USD v hotovosti, úverových linkách a likvidných aktívach, zatiaľ čo OTIC disponoval asi 1,3 miliardy USD. Blue Owl tak zdôrazňuje, že obmedzenie odkupov nie je znakom akútneho problému, ale skôr ochranou zostávajúcich investorov a dodržaním štruktúry fondu.
Zaujímavé je, že pri väčšom fonde sa do odkupu nezapojilo asi 90 % akcionárov, čo naznačuje, že tlak prichádza hlavne od časti investorov, nie plošne z celého fondu. Pri technologickom fonde firma upozornila, že situáciu zhoršila viac koncentrovaná investorská základňa a užšie zameraná investičná stratégia.
Celá situácia je ďalším signálom, že segment private credit vstupuje do citlivejšej fázy. Hoci fondy Blue Owl od vzniku priniesli výnos viac než 9 % ročne, investori teraz zjavne prikladajú väčšiu váhu likvidite, riziku a kvalite portfólia než samotnej historickej výkonnosti.
