Koniec absolútnej dominancie dolára? Centrálne banky hľadajú nové bezpečné prístavy 🏦

Globálne centrálne banky začínajú opatrne prehodnocovať svoju závislosť od amerického dolára. Podľa prieskumu organizácie OMFIF po prvýkrát viac centrálnych bánk plánuje v nasledujúcej dekáde dolárovú expozíciu skôr znižovať než zvyšovať. Nejde však o náhly útek od dolára, ale skôr o postupný posun smerom k väčšej diverzifikácii rezerv. Prieskum zahŕňal 90 centrálnych bánk, verejných penzijných fondov a suverénnych fondov, ktoré spolu spravujú približne 10 biliónov USD aktív.
Hlavným dôvodom nie je iba vývoj úrokových sadzieb, ale aj rastúci význam geopolitických rizík. Rezervní manažéri čoraz viac vnímajú, že držať príliš veľkú časť rezerv v jednej mene môže byť v období obchodných napätí, sankcií, konfliktov a politickej neistoty zbytočne koncentrovaným rizikom. Dolár síce naďalej zostáva kľúčovou svetovou rezervnou menou, ale jeho dominancia už nie je taká neotrasiteľná ako v minulosti.
Dáta Medzinárodného menového fondu ukazujú, že podiel amerického dolára na globálnych devízových rezervách vo 4. štvrťroku 2025 klesol na 56,77 % z predchádzajúcich 56,93 %. Euro malo podiel 20,25 %, zatiaľ čo čínsky renminbi vzrástol na 1,95 %. Dolár teda zostáva jednoznačne najväčšou rezervnou menou, ale jeho podiel sa dlhodobo pomaly znižuje.
Podiel dolára na globálnych menových rezervách pozvoľna klesá
Zdroj: Bloomberg
Podiel dolára na globálnych menových rezervách od roku 2000 postupne klesá, hoci stále tvorí viac než polovicu celkového objemu. Euro si drží pozíciu druhej najdôležitejšej rezervnej meny, zatiaľ čo ostatné meny vrátane britskej libry, japonského jenu a čínskeho jüanu získavajú priestor len pozvoľna. Z grafu je zrejmé, že nejde o dramatický kolaps dolára, ale o pomalý ústup jeho dominancie.
Centrálne banky plánujú znižovať dolárovú expozíciu
Zdroj: Bloomberg
Plány rezervných manažérov naznačujú, že diverzifikácia menových rezerv bude pokračovať aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Najväčší priestor na navýšenie expozície vidia centrálne banky pri eure, ďalej pri ostatných menách, čínskom renminbi a britskej libre. Americký dolár naopak ako jediný vykazuje zápornú čistú zmenu, čo naznačuje, že časť inštitúcií plánuje jeho váhu v portfóliách postupne znižovať. Nejde teda o hľadanie jedinej novej dominantnej meny, ale skôr o snahu rozložiť rezervy medzi širšiu skupinu alternatív.
Výraznejšiu úlohu môže postupne získavať euro. Pre centrálne banky predstavuje likvidnú a relatívne stabilnú alternatívu, najmä ak by sa Európska únia posunula k väčšiemu a trvalejšiemu vydávaniu spoločného dlhu. Práve hlbší európsky dlhopisový trh by mohol zvýšiť atraktivitu eurových rezerv, pretože rezervná mena potrebuje nielen ekonomickú váhu, ale aj dostatok bezpečných a obchodovateľných aktív.
Čínsky jüan je naopak zaujímavý hlavne ako nástroj diverzifikácie smerom k Ázii a rozvíjajúcim sa ekonomikám. Jeho rast však brzdí menej otvorený finančný trh, kapitálové kontroly a nižšia dôvera v inštitucionálny rámec. Preto je pravdepodobné, že renminbi bude svoj podiel navyšovať postupne, ale v dohľadnom čase dolár ani euro vážne neohrozí.
Dôležité je, že ani samotný MMF nevníma súčasný vývoj ako koniec dolárového systému. Hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas uviedol, že globálna ekonomika zostáva pevne orientovaná na dolár, pretože dolár stále dominuje v medzinárodnom obchode, bankovníctve aj devízových rezervách. To znamená, že dedolarizácia zatiaľ prebieha skôr pomaly a selektívne než ako prudký štrukturálny zlom.
Z investičného pohľadu ide o dôležitý signál. Slabší dlhodobý dopyt po dolárových aktívach by mohol postupne ovplyvňovať americké dlhopisy, kurz dolára aj relatívnu atraktivitu iných mien. Krátkodobo však dolár stále ťaží z vysokej likvidity, veľkosti amerického trhu a úlohy bezpečného prístavu v obdobiach stresu.
Celkovo sa svet nepresúva od dolára k jednej novej dominantnej mene. Skôr sa formuje viac multipolárny rezervný systém, v ktorom popri dolári získavajú väčší význam euro, jüan, libra, menšie rozvinuté meny a tiež ďalšie rezervné aktíva. Dolár zostáva kráľom, ale centrálne banky už nechcú mať celé kráľovstvo postavené iba na ňom.
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