🛢️ Ropa Brent testuje hranicu 95 USD za barel

Ceny ropy pokračujú v dynamickom raste. Kotácie ropy Brent prvýkrát za 6 týždňov prekonali hranicu 95 USD za barel, a to tesne pred rolovaním futures kontraktov.
Takýto výrazný cenový pohyb je predovšetkým dôsledkom rastúcich obáv o bezpečnosť globálnych dodávok ropy, ktoré sa objavili spolu s eskaláciou geopolitického napätia na Blízkom východe.
Trh čoraz viac zohľadňuje riziko, že ďalší vývoj konfliktu môže obmedziť ponuku ropy a narušiť jej prepravu ku globálnym odberateľom.
Mesačné zmeny cien ropy
Po dvoch mesiacoch prudkých poklesov sa ropa vracia k mimoriadne silnému rastu, ktorý už presahuje 30 %. Z pohľadu posledných 25 rokov došlo k rastu nad 30 % iba niekoľkokrát. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Dôvodom rastu je odklad možných mierových rokovaní medzi USA a Iránom. Irán jednoznačne potvrdil, že v súčasnosti žiadne mierové rokovania neprebiehajú, hoci mal včera rokovať s pakistanskými sprostredkovateľmi.
Okrem toho samotný Donald Trump naznačil zintenzívnenie bombardovania, ak sa húsijskí povstalci rozhodnú zaútočiť na lode v prielive Báb al-Mandab. Ten je v súčasnosti nielen kľúčovou obchodnou trasou medzi Európou a Áziou, ale aj hlavnou vývoznou cestou saudskej ropy do Ázie.
Akékoľvek narušenie lodnej dopravy v tejto oblasti znamená vyššie prepravné náklady a väčšiu neistotu pre energetické spoločnosti.
Samotné riziko obmedzenia lodnej dopravy v tejto strategickej lokalite stačí na to, aby investori začali do ceny komodity započítavať dodatočnú rizikovú prémiu. Niektorí dopravcovia sa preto rozhodujú meniť trasy, čo predlžuje dodávky a zvyšuje náklady celého prepravného reťazca.
Preprava všetkej saudskej ropy obchádzkou bez využitia prielivu by však na druhej strane úplne strácala zmysel.
V súčasnej situácii majú geopolitické faktory na ceny výrazne väčší vplyv než krátkodobé údaje o ponuke a dopyte.
Hoci informácie zo Spojených štátov naznačujú stabilizáciu zásob a produkcia v niektorých krajinách ťažiacich ropu zreteľne vzrástla, trh sa naďalej sústreďuje predovšetkým na možné riziko obmedzenia dodávok z Blízkeho východu.
Investori sa obávajú, že aj menšie narušenie dodávok v jednom z najvýznamnejších ropných regiónov by mohlo rýchlo viesť k ďalšiemu rastu cien.
Technická analýza ropy Brent v intervale D1
Ropa Brent pokračuje v silnom raste a dnes nielen testuje hranicu 95 USD za barel, ale zároveň prvýkrát prekonáva 50,0 % Fibonacciho retracement posledného klesajúceho impulzu a 100-periodický kĺzavý priemer.
Ďalšia dôležitá zóna rezistencie sa nachádza okolo 98 až 100 USD za barel.
Treba však upozorniť, že sa blíži rolovanie futures kontraktov, ktoré by malo cenu ropy znížiť približne k úrovni 90 USD za barel. Ak sa neobjavia vyhliadky na mierové riešenie, investori budú po rolovaní pravdepodobne opäť vytvárať tlak na rast cien ropy.
Zdroj: xStation5
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