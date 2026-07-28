Zlato klesá pod 4 050 USD. Investori čakajú na rozhodnutie Fedu 🟡

Cena zlata dnes pokračuje v poklese a počas európskej seansy sa obchoduje tesne pod úrovňou 4 050 USD za uncu, pričom za deň stráca približne 0,8 %. Trh tak nadväzuje na predchádzajúci neúspešný pokus udržať sa nad hranicou 4 100 USD, čo potvrdzuje, že krátkodobo majú prevahu skôr predávajúci.
Hlavným zdrojom tlaku je silnejší americký dolár. Zlato je oceňované práve v dolároch a ak americká mena posilňuje, drahý kov sa stáva pre zahraničných investorov menej dostupný. Zároveň ide o aktívum bez výnosu, takže jeho atraktivita výrazne závisí od očakávaní ďalšieho vývoja amerických úrokových sadzieb.
Investori preto čakajú na výsledok dvojdňového zasadnutia americkej centrálnej banky. Rozhodnutie menového výboru FOMC a následná komunikácia Fedu môžu zásadne ovplyvniť očakávania ďalšieho vývoja sadzieb, amerického dolára aj ceny zlata.
Nádeje na rokovania s Iránom zmiernili inflačné obavy
Trh v posledných hodinách čiastočne obmedzil stávky na ďalšie zvýšenie amerických sadzieb. Dôvodom sú nové nádeje na diplomatické riešenie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré viedli k prudkému poklesu cien ropy a zmierneniu obáv z ďalšieho rastu inflácie.
Spojené štáty po približne dvoch týždňoch útokov pozastavili bombardovaciu kampaň proti Iránu. Prezident Donald Trump zároveň uviedol, že rokovania s Teheránom napredujú dobre a existuje šanca na dosiahnutie dohody.
Upokojenie situácie by mohlo podporiť normalizáciu energetických tokov na Blízkom východe a znížiť inflačné tlaky. Trump však zároveň varoval, že americké útoky môžu byť obnovené, ak rokovania neprinesú očakávaný výsledok.
Optimizmus navyše zostáva obmedzený. Saudská Arábia, Jordánsko a Irak oznámili ďalšie dronové útoky, Húsíovia vyhlásili námornú blokádu voči Saudskej Arábii a doprava cez Hormuzský prieliv zostáva obmedzená. Geopolitické riziko tak z trhu úplne nezmizlo.
Silný dolár podporuje medvedí scenár
Súčasné fundamentálne prostredie zatiaľ mierne nahráva americkému doláru. Pretrvávajúce bezpečnostné riziká podporujú dopyt po bezpečných amerických aktívach, zatiaľ čo očakávania týkajúce sa sadzieb zostávajú pred zasadnutím Fedu neisté.
Pre zlato je táto kombinácia nepriaznivá. Ak Fed naznačí, že sadzby zostanú zvýšené dlhšie alebo že ich ďalší rast nie je vylúčený, dolár by mohol ďalej posilniť a zlato by sa mohlo dostať pod ďalší predajný tlak.
Holubičí tón Fedu, teda náznak nižších sadzieb v budúcnosti, by naopak mohol dolár oslabiť a vytvoriť priestor na návrat kupujúcich na trh so zlatom.
Graf zlata (GOLD, D1)
Zdroj: xStation5
Cena zlata sa aktuálne pohybuje okolo 4 043,61 USD a naďalej zostáva v krátkodobom konsolidačnom pásme približne medzi 3 950 a 4 200 USD.
Trh sa nachádza pod všetkými hlavnými kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje, že technický obraz zostáva skôr medvedí. EMA 50 leží na úrovni 4 208,99 USD, SMA 100 okolo 4 450,34 USD a SMA 200 približne na 4 501,12 USD. Všetky tieto úrovne teraz predstavujú významné rezistencie.
Indikátor RSI sa pohybuje okolo hodnoty 44,7, teda mierne pod neutrálnou hranicou 50. To ukazuje na obmedzený záujem kupujúcich, ale zatiaľ nie na výraznú prepredanosť.
Kľúčovou podporou zostáva psychologická hranica 4 000 USD. Až jej presvedčivé prelomenie a udržanie ceny pod touto úrovňou by otvorilo priestor na hlbší pokles. Kým sa zlato drží nad 4 000 USD, nemožno vylúčiť ďalší technický odraz. Na opačnej strane predstavuje hlavnú rezistenciu oblasť okolo 4 200 USD.
Čo vývoj znamená pre investorov
Krátkodobo bude najdôležitejšou reakciou trhu výsledok zasadnutia Fedu. Ak americká centrálna banka zachová prísny tón, zlato môže otestovať podporu na 4 000 USD. Jej prelomenie by potvrdilo pokračovanie zostupného trendu.
Holubičie prekvapenie zo strany Fedu by naopak mohlo vyvolať oslabenie dolára a návrat ceny nad 4 100 USD. Pre výraznejšiu zmenu trendu by však bolo potrebné prekonať rezistenciu okolo 4 200 USD.
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