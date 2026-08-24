Krypto novinky: Bitcoin znovu naberá silu, Dalio varuje pred dlhovou krízou a DeFi medzitým zasiahol ďalší útok ⚠️

Na kryptomenovom trhu pribúdajú optimistické signály. Standard Chartered pripúšťa, že jej cieľ 100 000 USD za Bitcoin do konca roka môže byť príliš konzervatívny, zatiaľ čo miliardár Ray Dalio opäť upozorňuje na rastúce zadlženie Spojených štátov a popri zlate odporúča určitú expozíciu voči Bitcoinu. Popri pozitívnom vývoji trhu však pokračujú bezpečnostné problémy v decentralizovaných financiách a ďalšie krajiny sprísňujú reguláciu kryptomenových spoločností.
Standard Chartered: Bitcoin môže zamieriť až k historickému maximu
- Geoff Kendrick, globálny šéf výskumu digitálnych aktív v Standard Chartered, pripustil, že jeho súčasný výhľad pre Bitcoin môže byť až príliš opatrný. Banka očakáva do konca roka cenu okolo 100 000 USD, podľa Kendricka však po novom existuje možnosť, že Bitcoin zamieri ešte vyššie.
- Ďalším významným cieľom by mohlo byť historické maximum okolo 126 000 USD. Posledný rast Bitcoinu bol podľa Kendricka z veľkej časti podporovaný zatváraním krátkych pozícií, zároveň sa však začínajú zotavovať aj prílevy kapitálu do amerických spotových bitcoinových ETF.
- Pozitívnym faktorom môže byť aj relatívne nízky objem otvorených pozícií na derivátovom trhu. Ak bude cena pokračovať v raste, môže sa postupne vracať ďalší kapitál a posilňovať pozitívne momentum.
- Standard Chartered pritom ešte vo februári znížila svoj výhľad na koniec roka zo 150 000 USD na 100 000 USD. Súčasné komentáre tak naznačujú, že situácia na trhu sa vyvíja priaznivejšie, než banka pred niekoľkými mesiacmi očakávala.
Ray Dalio odporúča zlato a „trochu Bitcoinu“
- Pozornosť pritiahol aj miliardár a zakladateľ Bridgewater Associates Ray Dalio. Ten opäť varoval pred rastúcim americkým zadlžením a možnosťou, že Spojené štáty môžu počas niekoľkých nasledujúcich rokov čeliť dlhovej kríze.
- Dalio dlhodobo preferuje ako bezpečné aktívum predovšetkým zlato a investorom teraz odporúča zvážiť alokáciu približne 10–15 % portfólia do zlata. Zároveň však uviedol, že voči dlhovým aktívam by preferoval zlato a tiež „trochu Bitcoinu“.
- Jeho postoj k Bitcoinu je zaujímavý najmä preto, že v minulosti bol voči kryptomene podstatne opatrnejší. Stále nepovažuje Bitcoin za plnohodnotnú náhradu zlata, postupne ho však viac akceptuje ako alternatívne zabezpečenie proti menovému a dlhovému riziku.
Pakistan zavádza licenčný režim pre kryptomenové firmy
- Regulácia kryptomenového trhu medzitým postupuje aj v Pakistane. Tamojšia Virtual Assets Regulatory Authority spustila licenčný portál pre kryptomenové burzy a ďalších poskytovateľov služieb s virtuálnymi aktívami.
- Spoločnosti, ktoré v krajine poskytovali služby najneskôr k 5. marcu, musia do 5. septembra podať žiadosť o takzvaný no-objection certificate. Ak tak neurobia, budú musieť svoju činnosť ukončiť.
- Nový režim sa vzťahuje na domáce aj zahraničné spoločnosti pôsobiace na pakistanskom trhu. Krajina tým prechádza od samotného vytvárania kryptomenovej legislatívy k jej praktickému vymáhaniu.
Banky testujú ochranu kryptomien pred kvantovými počítačmi
- Banky a regulátori z Európy, Blízkeho východu a Ázie sa zapojili do pilotného projektu zameraného na kvantovo odolné zabezpečenie digitálnych aktív. Projekt má otestovať infraštruktúru pre kryptomenové peňaženky a blockchainové prevody, ktorá by mala odolať budúcim útokom využívajúcim kvantové počítače.
- Pilotný projekt využíva postkvantový štandard digitálnych podpisov ML-DSA-65 a prebieha na testovacej sieti NEAR. Zapojili sa doň finančné inštitúcie aj regulačné orgány z viacerých krajín.
- Kvantové počítače zatiaľ nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre bežné kryptomenové transakcie, finančný sektor sa však snaží pripravovať s predstihom. Dostatočne výkonné kvantové systémy by v budúcnosti mohli ohroziť niektoré dnes používané kryptografické metódy.
Term Finance prišiel pri útoku o 8,5 milióna USD
- Negatívna správa prišla z oblasti decentralizovaných financií. Útočník podľa bezpečnostných spoločností odčerpal z trezorov protokolu Term Finance aktíva v hodnote približne 8,5 milióna USD.
- Podľa predbežných informácií mohol útočník lacno získať väčšinu málo rozšíreného governance tokenu a následne presadiť návrhy, ktoré mu umožnili prevziať kontrolu nad trezormi. Odčerpaných bolo približne 2 843 ETH a 1,68 milióna USDC.
- Strata predstavovala približne 68 % aktív, ktoré boli pred útokom uložené v produkte Term Meta Vaults. Term Labs následne tieto trezory definitívne uzavrel pre nové vklady a odobral im správne právomoci DAO. Výbery prostriedkov zostali otvorené.
- Samotné základné úverové trhy Term Finance podľa doterajšieho vyšetrovania zasiahnuté neboli. Incident však opäť upozorňuje na riziko spojené nielen s chybami v kóde, ale aj so správou decentralizovaných protokolov, ak možno hlasovaciu silu získať príliš ľahko.
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