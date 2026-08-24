India ruší zákaz vývozu pšenice. Rekordné zásoby môžu uľaviť svetovému trhu 🌾

India po niekoľkých rokoch ruší zákaz vývozu pšenice a s okamžitou platnosťou opäť umožňuje jej predaj do zahraničia. Rozhodnutie prichádza v čase, keď svetový trh čelí novým obavám o dodávky z oblasti Čierneho mora pre eskalujúce útoky medzi Ruskom a Ukrajinou.
Indická vláda povolila vývoz bežnej pšenice aj tvrdej pšenice durum, múky a ďalších pšeničných produktov. Ide o ďalšie uvoľnenie pravidiel po tom, čo vláda už vo februári umožnila obmedzené dodávky do zahraničia.
India pritom vývoz pšenice výrazne obmedzovala od roku 2022, keď po ruskej invázii na Ukrajinu prudko vzrástli svetové ceny obilnín. Krajina vtedy krátko získala významnejšiu pozíciu na exportnom trhu, následne však vývoz zakázala pre obavy o domácu potravinovú bezpečnosť a negatívne dopady vlny horúčav na úrodu.
Situácia je teraz výrazne odlišná. Posledná indická úroda pšenice dosiahla historické maximum 120,6 milióna ton a podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva by domáce zásoby na konci sezóny 2026/2027 mohli vystúpiť na rekordnú úroveň.
Zásoby pšenice v Indii
Zdroj: Bloomberg
Po niekoľkých silných úrodách sa zásoby postupne obnovili a podľa aktuálnej prognózy by na konci sezóny mohli dosiahnuť približne 30 miliónov ton, čo by predstavovalo najvyššiu hodnotu za celé sledované obdobie od 60. rokov.
Ešte pred niekoľkými rokmi sa pritom zásoby pohybovali výrazne nižšie. Ich rýchle doplnenie spolu s rekordnou úrodou vytvára priestor na návrat Indie na svetový exportný trh bez toho, aby vláda musela v rovnakej miere riskovať nedostatok pšenice na domácom trhu. Práve vysoké zásoby sú jedným z hlavných dôvodov, prečo si teraz India môže dovoliť uvoľniť vývozné obmedzenia.
Indická pšenica prichádza v dôležitom momente
Návrat Indie na exportný trh môže byť významný predovšetkým pre krajiny v Ázii, Afrike a na Blízkom východe, ktoré sú vo veľkej miere závislé od dovozu obilnín. Dodatočná ponuka z Indie môže čiastočne kompenzovať problémy s dodávkami z oblasti Čierneho mora.
Rusko a Ukrajina patria medzi najväčších svetových vývozcov pšenice a obnovené útoky na obchodné lode a prístavnú infraštruktúru zvyšujú obavy o plynulosť exportu. Napätie už zasiahlo aj ceny – futures na pšenicu v Chicagu vystúpili na dvojročné maximum.
Situáciu ďalej komplikuje skutočnosť, že Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odmietlo návrh prímeria, ktoré malo ukončiť útoky na lode prepravujúce poľnohospodárske komodity cez Čierne more.
Vyšší indický export by preto mohol pôsobiť ako protiváha rastu cien pšenice. Rozhodujúce však bude, aké veľké objemy India skutočne ponúkne na svetovom trhu a či budú jej ceny dostatočne konkurencieschopné. Indická pšenica totiž za bežných podmienok nebýva na globálnom trhu cenovo najvýhodnejšia.
Zaujímavý je zároveň kontrast s inými poľnohospodárskymi komoditami. Zatiaľ čo pri pšenici má India dostatočné zásoby na obnovenie exportu, pri cukre rieši opačný problém. Vláda nedávno umožnila bezcolný dovoz až 1 milióna ton surového cukru, aby zmiernila tlak na rekordne vysoké domáce ceny.
Graf pšenice (WHEAT, D1)
Zdroj: xStation5
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