Krypto novinky: Ďalšia burza končí, Storj smeruje do bankrotu a Sberbank pripravuje vstup do krypta 🚨

Kryptomenový sektor priniesol ďalšiu sériu významných udalostí. Spoločnosť Storj Labs požiadala o ochranu pred veriteľmi podľa Chapter 11, pričom chce zachovať prevádzku svojej decentralizovanej cloudovej siete. Ruská Sberbank oznámila vývoj vlastnej infraštruktúry na obchodovanie s kryptomenami a kryptoburza BitMart sa zaradila medzi ďalšie platformy, ktoré ukončia svoju činnosť.
Storj vstupuje do reštrukturalizácie
- Spoločnosť Storj Labs, prevádzkovateľ decentralizovanej cloudovej úložnej siete, podala návrh na ochranu pred veriteľmi podľa Chapter 11. Firma zdôraznila, že samotná sieť bude počas reštrukturalizácie fungovať bez obmedzení a zákaznícke služby zostanú zachované.
- Podľa vedenia spoločnosti pochádza väčšina záväzkov z predchádzajúcich rokov a ich rozsah už nemožno vyriešiť iba ďalším rastom podnikania. Storj zároveň zvažuje model, ktorý by mohol držiteľom tokenu STORJ umožniť podieľať sa na vlastníctve spoločnosti po dokončení reštrukturalizácie.
- Trh na oznámenie reagoval pomerne pokojne a token STORJ bezprostredne po zverejnení správy nezaznamenal výraznejší cenový pohyb.
Sberbank buduje kryptomenovú infraštruktúru
- Najväčšia ruská banka Sberbank plánuje do 1. decembra vybudovať vlastnú infraštruktúru na obchodovanie s kryptomenami. Súčasťou projektu bude aj digitálny depozitár, ktorý bude evidovať vlastníctvo kryptomien a spracúvať časť transakcií mimo hlavného blockchainu.
- Banka zároveň ponúkne klientom aktívne kryptopeňaženky na vklady, výbery aj prevody digitálnych aktív. Projekt nadväzuje na nedávne schválenie ruského zákona, ktorý vytvára prvý komplexný regulačný rámec pre kryptomenový trh v krajine.
- Rusko tak pokračuje v postupnej integrácii kryptomien do regulovaného finančného systému, hoci v minulosti pristupovalo k digitálnym aktívam výrazne opatrnejšie.
BitMart ukončí prevádzku
- Kryptoburza BitMart oznámila, že začala riadené ukončovanie svojej činnosti. Obchodovanie bude definitívne ukončené 26. augusta, zatiaľ čo úplné zatvorenie spoločnosti je naplánované na 31. januára 2027.
- Platforma už zastavila registráciu nových používateľov aj prijímanie nových vkladov. Futures kontrakty prešli do režimu, ktorý umožňuje iba zatváranie existujúcich pozícií, a spotové trhy prestali prijímať nové objednávky.
- BitMart sa tak pripája k rastúcemu zoznamu kryptobúrz, ktoré v posledných mesiacoch oznámili ukončenie prevádzky. Patria medzi ne napríklad BitMEX alebo Dango, čo potvrdzuje pokračujúcu konsolidáciu celého odvetvia.
Triple-A prišla o takmer 12 miliónov dolárov
- Singapurská spoločnosť Triple-A, ktorá sa špecializuje na stablecoinové platby, potvrdila neoprávnený prístup k svojim firemným peňaženkám. Podľa odhadov blockchainových analytikov dosahuje škoda približne 11,8 milióna USD.
- Firma uviedla, že prostriedky klientov neboli zasiahnuté, pretože zákaznícke aktíva drží oddelene na zvereneckých účtoch. Straty sa týkajú iba prevádzkových rezerv spoločnosti a budú pokryté z vlastných finančných zdrojov.
- Incident v súčasnosti vyšetrujú špecialisti na kybernetickú bezpečnosť aj singapurská polícia.
Coinbase stavia na prepojení AI a kryptomien
- Generálny riaditeľ Coinbase Brian Armstrong uviedol, že rozvoj umelej inteligencie podľa neho posilní význam kryptomien, nie naopak. Kľúčovú úlohu majú zohrávať autonómni AI agenti, ktorí budú medzi sebou vykonávať platby prostredníctvom blockchainu.
- Coinbase stavia svoju stratégiu na sieti Base, stablecoine USDC a platobnom protokole x402, ktorý umožňuje automatické platby medzi softvérovými aplikáciami.
- Podľa spoločnosti už počet týchto AI transakcií na sieti Base prekročil 100 miliónov, čo naznačuje rastúce využívanie blockchainových platieb mimo tradičného obchodovania s kryptomenami.
WEMIX čelil útoku na svoj stablecoin
- Blockchainová sieť WEMIX oznámila, že útočník získal kontrolu nad kontraktom spojeným so stablecoinom WEMIX$ a neoprávnene vytvoril nové tokeny.
- Po ich výmene a prevode cez niekoľko blockchainov sa útočníkovi podarilo odcudziť aktíva v hodnote približne 724-tisíc USD. Časť prostriedkov bola prevedená na centralizované burzy, kde už boli niektoré adresy zmrazené.
- Spoločnosť preventívne pozastavila prevádzku mostov medzi blockchainmi, decentralizovaných búrz aj časti svojej infraštruktúry. Vyšetrovanie rozsahu incidentu naďalej pokračuje.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
🔴Ceny plynu TTF v Európe klesajú o 7,5%
Ekonomický kalendár: Čo tento týždeň pozorne sledovať❓ (27. 07. 2026)
Krypto novinky: Spor o CLARITY Act silnie, BitMEX čelí žalobe aj koncu burzy a ťažobný gigant Poolin bankrotuje 🚨
🛢️Ropa koriguje po prudkom raste napriek eskalácii konfliktu s Iránom📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.