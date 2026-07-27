Upokojenie napätia s Iránom zasiahlo biopalivá. Sójový olej stratil najviac za mesiac 📉

Futures na sójový olej v Chicagu dnes prudko oslabili po tom, ako Spojené štáty prerušili útoky proti Iránu. Tento krok zmiernil obavy z ďalšej eskalácie konfliktu, čo viedlo k výraznému poklesu cien ropy a následne aj k oslabeniu poľnohospodárskych komodít.
Americká armáda cez víkend zastavila takmer dvojtýždňovú sériu každodenných útokov bez uvedenia konkrétneho dôvodu. Trh na správu reagoval okamžite a cena ropy počas prvých minút obchodovania klesla o viac než 7 % pod hranicu 90 USD za barel.
Sójový olej reagoval na pokles cien energií
Sójový olej a ďalšie rastlinné oleje často kopírujú vývoj cien ropy, pretože sa používajú pri výrobe biopalív. Ak ropa zlacňuje, znižuje sa aj ekonomická atraktivita niektorých biopalivových zmesí. To vytvára tlak na ceny ich hlavných vstupných surovín.
Najaktívnejšie obchodovaný kontrakt na sójový olej v Chicagu počas dňa oslabil až o 2,1 %, čo predstavovalo najprudší intradenný pokles od 30. júna.
Júlový rast komodít stráca podporu
Poľnohospodárske komodity počas veľkej časti júla posilňovali. Významnú úlohu zohrávalo práve napätie okolo Iránu, ktoré zvyšovalo ceny energií a podporovalo aj trhy spojené s biopalivami.
K rastu prispievali aj vlny horúčav v Európe a zosilňujúce útoky medzi Ruskom a Ukrajinou. Tie zvyšovali obavy z možného obmedzenia globálnych dodávok obilnín a olejnín. Keď však časť geopolitického rizika ustúpila, trh začal rýchlo vyberať predchádzajúce zisky.
Čo vývoj znamená pre trhy
Krátkodobý vývoj cien sójového oleja bude výrazne závisieť od toho, či sa prerušenie amerických útokov ukáže ako trvalejšie upokojenie situácie, alebo iba ako dočasná prestávka. Ak budú ceny ropy ďalej klesať, tlak na rastlinné oleje môže pokračovať.
Nové známky eskalácie konfliktu by naopak mohli geopolitickú prirážku rýchlo vrátiť späť. Pre poľnohospodárske komodity zostávajú dôležité aj podmienky úrody v Európe, vývoj vojny na Ukrajine a očakávania týkajúce sa ponuky v hlavných producentských regiónoch.
Graf sójového oleja (SOYOIL, D1)
Zdroj: xStation5
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