🔴Ceny plynu TTF v Európe klesajú o 7,5%

Ceny zemného plynu v Európe (benchmark Dutch TTF) zaznamenali v pondelok výrazný pokles. Najbližší kontrakt strácal počas dňa až 8,5 % a na chvíľu klesol pod 58 EUR/MWh. Minulý týždeň sa cena niekoľkokrát uzavrela nad 60 EUR/MWh. Hoci denné vrcholy v marci bývali vyššie, koncom minulého týždňa sme zaznamenali najvyššie uzavretie od roku 2023.
Je trhový optimizmus opodstatnený?
Krátkodobo prináša pokles cien úľavu, avšak dlhodobé trhové fundamenty si vyžadujú veľkú obozretnosť:
- Dočasná deeskalácia: Zastavenie bojov poskytlo trhu oddych a znížilo obavy z bezprostredného prerušenia dodávok z Perzského zálivu.
- Smerovanie amerického LNG: Cenové rozdiely robia prepravu LNG z USA do Európy momentálne výhodnejšou ako do Ázie, čo môže podporiť dodávky na Starý kontinent.
- Ceny stále na vysokej úrovni: Napriek pondelkovému poklesu je plyn v Európe stále o viac ako 80 % drahší ako pred vypuknutím konfliktu vo februári a o 100 % v porovnaní so začiatkom roka.
- Nízky stav zásobníkov: Naplnenosť európskych zásobníkov plynu je v súčasnosti len ~55 %, v porovnaní s 5-ročným priemerom ~71 %.
- Pokles importu LNG: 30-dňový priemer importu LNG do Európy je až o 23 % nižší ako 5-ročný priemer.
- Obozretnosť dodávateľov: QatarEnergy ponúka podnájom svojich lodí až do konca októbra, čo naznačuje, že s obnovením plnej prevádzky v Perzskom zálive sa nikam neponáhľa.
Naplnenosť zásobníkov v Európe je na úrovni 55 %, veľmi podobne ako v roku 2021, keď ceny v septembri dosiahli 100 EUR/MWh. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Existuje riziko opätovného rastu na 100 EUR/MWh?
Riziko opätovného, prudkého rastu cien (vrátane testovania vyšších cenových úrovní) zostáva veľmi vysoké. Naplnenosť zásobníkov vôbec nezrýchľuje a výhľad dodatočného importu zostáva obmedzený.
- Krehkosť prímeria: Súčasný pokles vyplýva zo zastavenia útokov, nie z trvalej mierovej dohody. Ako upozorňujú analytici Citigroup, trh je mimoriadne citlivý a jednotlivé titulky v médiách môžu trend okamžite zvrátiť.
- Preteky s časom pred zimou: Pomalé tempo plnenia zásobníkov (55 %) pri logistických ťažkostiach vytvára riziko, že Európa nestihne obnoviť zásoby pred vykurovacou sezónou.
- Vyššia letná spotreba a konkurencia z Ázie: Vlny horúčav v Európe a Ázii zvyšujú dopyt po energii (klimatizácia), čo prehlbuje súperenie o voľné náklady LNG na spotovom trhu.
Súčasné správanie cien plynu je veľmi podobné tomu, čo sa dialo v roku 2021, keď v septembri dosiahli 100 EUR/MWh. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ceny plynu sú kľúčové pre európsku ekonomiku
Hoci spotreba plynu extrémne rastie počas zimnej sezóny, keď sa surovina využíva najmä na vykurovanie, veľká časť európskeho priemyslu je na plyne závislá. To spôsobuje výrazný nárast nákladov a obmedzenie konkurencieschopnosti (v oblasti petrochémie či rafinácie kovov). V dôsledku toho sú terms of trade pre euro takmer na 100 % korelované s cenou plynu, čo vedie k výrazným pohybom na EURUSD.
TTF a EURUSD od roku 2025. Stojí za zmienku, že takéto úrovne v roku 2025 nám dávali EURUSD veľmi blízko parity. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
V kratšom horizonte je vidieť výraznú koreláciu. Keby plyn klesol na úroveň okolo 40 EUR/MWh, otvorilo by to priestor pre EURUSD v okolí 1,18. Zdroj: xStation5
TTF dnes zaznamenáva korekciu a zastavuje sa v okolí retracementu 23,6. Kľúčová podpora sa nachádza pri 52 EUR/MWh. Zdroj: xStation5
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