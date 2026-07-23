Krypto novinky: Hackeri ukradli 31,6 milióna dolárov, Kazachstan buduje rezervu, Kórea pripravuje stablecoiny a BitMEX končí

Kryptomenový sektor dnes zasiahla kombinácia bezpečnostných incidentov, regulačných zmien a výrazných posunov v infraštruktúre trhu. Dva cross-chain mosty prišli počas niekoľkých hodín o viac než 31,6 milióna USD, americký návrh zákona CLARITY Act predstavil nové obmedzenia pre kryptomenové aktivity federálnych predstaviteľov a jedna z najznámejších derivátových búrz BitMEX oznámila ukončenie prevádzky.
Dva útoky pripravili kryptomenové mosty o 31,6 milióna dolárov
- Hackeri počas niekoľkých hodín napadli dva navzájom nesúvisiace cross-chain mosty. Decentralizovaná derivátová burza AFX, ktorá funguje na sieti Arbitrum, údajne prišla o 24,15 milióna USD. Približne o sedem hodín neskôr bol napadnutý Verus Ethereum Bridge, z ktorého útočníci odčerpali ďalších približne 7,5 milióna USD.
- Celkové straty tak presiahli 31,6 milióna USD. Udalosti opäť upozornili na dlhodobú zraniteľnosť cross-chain mostov, ktoré umožňujú presúvať aktíva medzi rôznymi blockchainmi. Tieto protokoly zvyčajne spravujú rozsiahle objemy uzamknutých prostriedkov a ich technická zložitosť vytvára väčší priestor na chyby v kóde alebo správe oprávnení.
- Pre investorov ide o pripomienku, že vyššie výnosy v decentralizovaných financiách často sprevádza významné technologické riziko. Samotná bezpečnosť jednotlivých blockchainov totiž nestačí, ak slabé miesto vznikne v aplikácii, ktorá ich prepája.
CLARITY Act chce obmedziť kryptomenové aktivity politikov
- Senátna verzia zákona CLARITY Act obsahuje etické pravidlá, ktoré by dočasne zakázali americkým federálnym predstaviteľom, štátnym zamestnancom a ich manželom či manželkám vydávať alebo podporovať vlastné digitálne aktíva.
- Obmedzenie by sa vzťahovalo aj na prezidenta Donalda Trumpa a jeho kryptomenové projekty. Platformy by zároveň nesmeli zalistovať tokeny vydané alebo podporované dotknutými verejnými činiteľmi. Platnosť opatrenia sa má skončiť 20. januára 2029, teda na konci Trumpovho druhého funkčného obdobia.
- Cieľom je obmedziť možné konflikty záujmov medzi tvorbou kryptomenovej politiky a osobným finančným prospechom verejných predstaviteľov. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel by mal prevažne pripadnúť americkému ministerstvu spravodlivosti, čo už vyvolalo kritiku časti demokratických senátorov.
- Etické pravidlá môžu byť rozhodujúce pre získanie širšej politickej podpory. Na prijatie zákona v Senáte je totiž potrebných najmenej 60 hlasov, takže republikáni budú pravdepodobne potrebovať aj podporu časti demokratických zákonodarcov.
Kórejskí investori presúvajú pozornosť ku klasickým akciám
- Objemy obchodovania na piatich najväčších juhokórejských kryptomenových burzách výrazne klesli. Spoločný priemerný denný objem na platformách Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit a Gopax sa medziročne prepadol približne o 89 %, z 2,82 miliardy USD na 305 miliónov USD.
- Jednoduchý priemer poklesov jednotlivých búrz dosiahol približne 77 %. Rozdiel medzi oboma údajmi vyplýva z toho, že kombinovaný výpočet zohľadňuje veľkosť jednotlivých platforiem, zatiaľ čo jednoduchý priemer im pripisuje rovnakú váhu.
- Za útlmom kryptomenového obchodovania môže stáť prudký rast kórejského akciového trhu. Index KOSPI sa počas sledovaného obdobia viac než zdvojnásobil, čo mohlo časť drobných investorov podnietiť k presunu kapitálu z digitálnych aktív do akcií.
- Nižšia aktivita je problémom najmä pre menšie burzy, ktoré sú výrazne závislé od poplatkov z obchodovania. Platforma Korbit podľa dostupných informácií predala 15 BTC a 60 ETH, aby získala približne 1,6 miliardy wonov, teda okolo jedného milióna USD.
Kazachstan prepojí ťažbu so štátnou kryptomenovou rezervou
- Kazachstan schválil nový rámec pre strategickú ťažbu kryptomien. Veľkí ťažiari majú získať prístup k regulovaným cenám elektriny a vyhradeným energetickým kvótam výmenou za odvádzanie časti vyťažených digitálnych aktív do štátom podporovaného rezervného mechanizmu.
- O strategický status budú môcť požiadať iba prevádzkovatelia rozsiahlych dátových centier. Medzi podmienky patrí kapacita najmenej 150 MW, moderná ťažobná technika, kvalifikovaný personál, servisné zázemie a splnenie daňových povinností.
- Pravidlá majú vstúpiť do platnosti 1. augusta 2026. Presná časť ťažby, ktorú budú spoločnosti musieť odvádzať, nebola podľa dostupných informácií v pravidlách stanovená. Miestne médiá uvádzali podiel 10 %, tento údaj však zatiaľ nebol nezávisle potvrdený.
- Pre ťažiarov môže systém priniesť predvídateľnejšie náklady na energiu. Na druhej strane však časť ich výnosov prejde do rezervy, čo môže znížiť ziskovosť a zvýšiť závislosť sektora od rozhodnutí štátu.
BitMEX po 11 rokoch ukončí obchodovanie
- Kryptomenová derivátová burza BitMEX oznámila, že 23. septembra 2026 ukončí svoje obchodné služby. Nové registrácie už neprijíma a klientov vyzvala, aby uzavreli otvorené pozície a vybrali prostriedky pred stanoveným termínom.
- Od 26. augusta majú začať platiť nové rizikové obmedzenia, ktoré používateľom znemožnia otvárať nové pozície. Existujúcu expozíciu bude možné iba znižovať. Pozície, ktoré zostanú otvorené v okamihu ukončenia obchodovania, burza nútene uzavrie.
- BitMEX vznikol v roku 2014 a výrazne ovplyvnil vývoj kryptomenových derivátov. Preslávil sa najmä perpetual kontraktmi s vysokou finančnou pákou, ktoré sa neskôr stali štandardnou súčasťou ponuky takmer všetkých veľkých kryptomenových búrz.
- Odchod spoločnosti ukazuje, ako výrazne sa trh zmenil. Centralizované derivátové platformy čelia silnejšej konkurencii decentralizovaných búrz, ako je Hyperliquid, a zároveň rastúcim nákladom na reguláciu, bezpečnosť a získavanie zákazníkov.
Kakao a Circle skúmajú stablecoin naviazaný na won
- Juhokórejská skupina Kakao, jej platobná divízia Kakao Pay a internetová banka Kakao Bank podpísali memorandum o spolupráci so spoločnosťou Circle, emitentom stablecoinu USDC.
- Spoločnosti chcú skúmať možnosti prepojenia infraštruktúry Circle s rozsiahlym spotrebiteľským a finančným ekosystémom Kakao. Zamerajú sa na stablecoinové platby, cezhraničné prevody, vyrovnanie platieb obchodníkov a prepojenie tradičných finančných systémov s blockchainom.
- Dohoda zatiaľ neobsahuje konkrétny produkt ani dátum jeho uvedenia. Ukazuje však, že veľké kórejské technologické a finančné spoločnosti sa pripravujú na budúcu reguláciu stablecoinov naviazaných na won.
- Legislatívny proces sa zatiaľ spomaľuje pre spor o to, kto bude môcť stablecoiny vydávať. Kórejská centrálna banka presadzuje dominantnú úlohu bánk, zatiaľ čo finančný regulátor varuje, že príliš prísne podmienky by mohli obmedziť konkurenciu a technologické inovácie.
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