Krypto novinky: Nádeje na reguláciu dvíhajú Bitcoin, vývojári riešia jeho budúcnosť ₿

Kryptomenový trh dnes ovplyvnili nádeje na prijatie amerického zákona CLARITY Act, možné presúvanie kapitálu z akcií spojených s umelou inteligenciou a pokračujúce diskusie o budúcnosti bitcoinového protokolu. Bitcoin sa nakrátko vrátil nad hranicu 67 000 USD, zatiaľ čo ťažiari začali hlasovať o kontroverznom návrhu BIP-110 a spoločnosť Galaxy vyčlenila milióny dolárov na ochranu siete pred budúcimi kvantovými počítačmi.
Network School sa po problémoch v Malajzii obracia na Kazachstan
- Projekt Network School podnikateľa Balajiho Srinivasana rokuje o otvorení nového kampusu v Kazachstane. Memorandum o porozumení podpísal Srinivasan s kazašským ministrom pre digitálny rozvoj, inovácie a letecký priemysel Žaslanom Madijevom.
- Nová dohoda prichádza po tom, ako kampus Network School v malajzijskom Forest City prišiel o podnikateľskú licenciu pre údajné porušenie pravidiel využívania priestorov. Tamojšia prevádzka mala byť následne ukončená.
- Kazachstan sa snaží profilovať ako regionálne centrum technológií a digitálnych aktív. Krajina okrem iného plánuje vybudovať v Alatau prvé takzvané kryptomenové mesto v Strednej Ázii. Network School tak môže ponúknuť priaznivejšie regulačné prostredie aj možnosť vytvoriť komunitu technologických podnikateľov, investorov a digitálnych nomádov.
- Situácia zároveň zapadá do Srinivasanovej myšlienky takzvaného sieťového štátu. Tá počíta s tým, že geograficky rozptýlená komunita talentu a kapitálu môže spoločne rokovať so štátmi o podmienkach svojho pôsobenia.
Británia preverí bankové prekážky pre kryptomenové firmy
- Britská parlamentná skupina pre kryptomeny a digitálne aktíva začala vyšetrovanie, ktoré má zistiť, či banky neprimerane neobmedzujú kryptomenové spoločnosti a ich zákazníkov.
- Vyšetrovanie sa zameria na problémy s otváraním a udržiavaním bankových účtov, blokovanie prevodov a limity na transakcie spojené s nákupom kryptomien. Zákonodarcovia chcú posúdiť, ako tieto opatrenia ovplyvňujú investície, hospodársku súťaž a ekonomický rast.
- Banky, platobné spoločnosti, kryptomenové firmy a ďalšie zainteresované subjekty môžu zasielať svoje pripomienky do 31. augusta. Parlamentná skupina následne zverejní vlastné závery a odporúčania.
- Podľa januárového prieskumu medzi desiatimi kryptomenovými burzami britské banky zablokovali alebo oneskorili približne 40 % transakcií smerujúcich na kryptomenové platformy. Približne 70 % respondentov uviedlo, že tieto obmedzenia znížili ich ochotu investovať, rozširovať podnikanie alebo zamestnávať nových pracovníkov v Spojenom kráľovstve.
- Pre britskú vládu ide o citlivú tému. Krajina sa snaží prilákať fintechové a kryptomenové spoločnosti, obmedzený prístup k bankovým službám však môže tieto ambície oslabovať.
Bitcoin podporila regulácia aj slabnúci záujem o AI akcie
- Bitcoin sa počas utorkového obchodovania nakrátko vrátil nad úroveň 67 000 USD. Rast podporil optimizmus okolo pripravovanej americkej kryptomenovej legislatívy a očakávania, že časť investorov môže presúvať kapitál z drahých technologických akcií do digitálnych aktív.
- Pozitívnu náladu vyvolalo vyjadrenie amerického ministra financií Scotta Bessenta, podľa ktorého sa Kongres blíži k prijatiu zákona CLARITY Act. Ten má vytvoriť jasnejšie pravidlá dohľadu nad kryptomenovým trhom a presnejšie vymedziť postavenie digitálnych aktív, búrz a ďalších poskytovateľov služieb.
- Vidina stabilnejšieho regulačného prostredia podporila nielen Bitcoin a Ether, ale aj akcie kryptomenových búrz a spoločností zameraných na ťažbu. Prijatie legislatívy by mohlo znížiť časť právnej neistoty, ktorá dlhodobo obmedzuje vstup väčšieho inštitucionálneho kapitálu.
- Rast kryptomien môže súvisieť aj s ochladením záujmu o akcie spojené s umelou inteligenciou. Tie v predchádzajúcich dvoch rokoch patrili medzi hlavné zdroje rastu amerického trhu. Vysoké valuácie a rastúce náklady na dátové centrá však začínajú u niektorých investorov vyvolávať opatrnosť.
- Ak by časť kapitálu skutočne začala prúdiť z polovodičových a AI spoločností do digitálnych aktív, mohlo by to kryptomenovému trhu priniesť nový zdroj dopytu. Takýto vývoj však bude závisieť aj od úrokových sadzieb, likvidity a schopnosti Bitcoinu udržať aktuálne cenové úrovne.
Foundry necháva ťažiarov rozhodnúť o návrhu BIP-110
- Najväčší bitcoinový ťažobný pool Foundry USA vyzval svojich klientov, aby hlasovali o podpore návrhu BIP-110. Ten má obmedziť množstvo dát ukladaných do bitcoinových transakcií a znížiť využívanie siete na nemonetárne účely, napríklad pre Ordinals.
- Hlasovanie sa má skončiť približne pri bitcoinovom bloku 961 632, teda pravdepodobne začiatkom augusta. Ťažiari môžu svoj postoj vyjadriť prostredníctvom odkazu, ktorý dostanú e-mailom.
- Rozhodnutie Foundry je významné, pretože pool kontroluje približne 23,8 % celkového hashratu bitcoinovej siete. Jeho postoj preto môže výrazne ovplyvniť, akú podporu návrh medzi ťažiarmi získa.
- BIP-110 patrí medzi najdiskutovanejšie zmeny bitcoinového protokolu. Zástancovia tvrdia, že by obmedzil zahlcovanie siete dátami, ktoré nesúvisia s platbami. Kritici naopak varujú, že by mohol zasiahnuť aj bežné transakcie alebo vytvoriť nebezpečný precedens pre filtrovanie obsahu v decentralizovanej sieti.
- Proti návrhu sa postavili napríklad šéf spoločnosti Blockstream Adam Back a výkonný predseda spoločnosti Strategy Michael Saylor. Obaja upozornili na riziko, že zmena môže v niektorých prípadoch zneplatniť štandardné transakcie alebo zmraziť používateľské prostriedky.
Galaxy investuje 5 miliónov dolárov do kvantovej ochrany Bitcoinu
- Spoločnosť Galaxy vyčlenila až 5 miliónov USD na granty pre vývojárov, ktorí pracujú na zabezpečení Bitcoinu proti budúcim kvantovým počítačom. Zároveň vytvorila odbornú radu zameranú na výskum a prípravu migrácie na algoritmy odolné voči kvantovým útokom.
- Financovanie má podporiť vývoj nových podpisových schém, nástrojov na migráciu peňaženiek a správcov aktív, formálne bezpečnostné audity aj konkrétne návrhy aktualizácií bitcoinového protokolu.
- Kvantové počítače by v budúcnosti mohli prelomiť niektoré súčasné kryptografické metódy, na ktorých je Bitcoin založený. Podľa odhadu analytickej spoločnosti Glassnode by mohlo byť v prípade dostatočne výkonných kvantových počítačov ohrozených až 30 % bitcoinovej ponuky.
- Približne 10 % ponuky je podľa tejto analýzy štrukturálne zraniteľných pre typ použitých výstupov. Ďalších 20 % môže byť rizikových v dôsledku opakovaného používania kľúčov alebo nevhodnej správy adries.
- Názory na časový horizont sa však výrazne líšia. Adam Back sa domnieva, že praktická kvantová hrozba môže byť vzdialená ešte 20 až 40 rokov. Investičná spoločnosť Bernstein naopak odhaduje, že Bitcoin má na prípravu iba približne tri až päť rokov.
- Americký inštitút NIST už v roku 2024 zverejnil prvé štandardy postkvantovej kryptografie. Tie môžu poslúžiť ako základ budúcich zmien nielen v Bitcoine, ale aj v bankovníctve, štátnej správe a ďalších technologických systémoch.
- Pre Bitcoin bude zásadné pripraviť riešenie skôr, než sa kvantové počítače stanú prakticky využiteľnými. Samotná technická aktualizácia totiž nestačí. Používatelia, burzy a správcovia aktív by museli svoje prostriedky presunúť na nové typy adries, čo by predstavovalo rozsiahlu a organizačne náročnú migráciu.
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