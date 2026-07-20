Krypto novinky: Napätie okolo Bitcoinu, oneskorenie pravidiel pre stablecoiny a Rusko pripravuje nový zákon 🚨

Kryptomenový trh priniesol ďalší deň plný bezpečnostných incidentov, sporov o budúcnosť Bitcoinu a regulačných zmien. Pozornosť investorov sa sústredila najmä na útok proti protokolu Allbridge, kontroverzný návrh BIP-110, oneskorenie amerických pravidiel pre stablecoiny a pripravovanú reguláciu kryptomien v Rusku.
Allbridge pozastavil prevádzku po útoku za 1,65 milióna dolárov
- Prevádzkovateľ cross-chain mosta Allbridge Core oznámil pozastavenie protokolu po bezpečnostnom incidente. Útočník pri ňom údajne odčerpal približne 1,65 milióna USD.
- Incident zasiahol nasadenie Allbridge Core na blockchaine Solana. Páchateľ následne previedol odcudzené prostriedky zo siete Solana na Ethereum a potom ich presunul do nástrojov zameraných na zvýšenie transakčného súkromia. To môže výrazne skomplikovať ďalšie sledovanie pohybu prostriedkov aj prípadné vrátenie časti stratených aktív.
- Allbridge protokol preventívne zastavil a vyzval používateľov, ktorí majú prostriedky v zasiahnutých likviditných pooloch, aby ich vybrali. Spoločnosť zároveň začala vyšetrovať príčinu incidentu.
- Útok opäť upozornil na riziká spojené s cross-chain mostami. Tie prepájajú rôzne blockchainové siete a umožňujú prevádzať tokeny medzi jednotlivými ekosystémami. Zároveň však často spravujú veľké objemy uzamknutého kapitálu, čo z nich robí atraktívny cieľ pre hackerov. Podľa dostupných informácií išlo najmenej o šiesty útok na cross-chain most od mája.
Michael Saylor odmieta obmedzenie dátových transakcií na Bitcoine
- Výraznú pozornosť kryptomenovej komunity pritiahol aj Michael Saylor, výkonný predseda spoločnosti Strategy a zástanca dlhodobej akumulácie Bitcoinu. Na sociálnych sieťach zverejnil rozsiahly príspevok, v ktorom predstavil 110 dôvodov proti návrhu BIP-110.
- Tento návrh bol predstavený v decembri 2025 a jeho cieľom je dočasne obmedziť nemenové transakcie v bitcoinovej sieti. Zameriava sa najmä na zápisy podobné nezameniteľným tokenom, známe ako Ordinals, a na ďalšie typy dát, ktoré podľa kritikov zbytočne zaťažujú sieť.
- Saylor však tvrdí, že Bitcoin by si mal zachovať neutrálne pravidlá, otvorený trh a priestor na inovácie bez centrálneho povoľovania. Podľa neho by obmedzenie niektorých typov transakcií mohlo narušiť základné princípy decentralizovanej siete.
- BIP-110 sa tak stáva jedným z najvýznamnejších sporov v rámci bitcoinovej komunity za posledné roky. Diskusia pripomína obdobie takzvaných Blocksize Wars medzi rokmi 2015 a 2017, keď sa vývojári, ťažiari a ďalší účastníci ekosystému sporili o zvýšenie veľkosti blokov a možné rozdelenie siete.
USA nestihli dokončiť pravidlá pre stablecoiny
- Ďalšiu neistotu priniesla americká regulácia. Príslušné úrady nestihli zákonný termín na dokončenie pravidiel vyplývajúcich zo zákona GENIUS Act, ktorý vytvára federálny regulačný rámec pre stablecoiny.
- Od podpisu zákona uplynul jeden rok. Americké ministerstvo financií, Úrad kontrolóra meny, Federálna poisťovacia korporácia a Federálny rezervný systém však zatiaľ zverejnili iba návrhy pravidiel a zhromaždili pripomienky verejnosti. Konečné znenie regulácie nebolo v stanovenom termíne schválené.
- GENIUS Act bol podpísaný 18. júla 2025 a predstavuje prvý komplexný federálny rámec pre stablecoiny v Spojených štátoch. Pre kryptomenový sektor ide o dôležitú legislatívu, pretože stablecoiny zohrávajú kľúčovú úlohu v obchodovaní, platbách aj decentralizovaných financiách.
- Zmeškanie termínu samotný zákon neruší. Pre emitentov stablecoinov však môže znamenať pokračujúcu regulačnú neistotu, pretože stále nie je jasné, ako sa budú niektoré požiadavky uplatňovať v praxi.
- Oneskorenie sa môže najviac dotknúť spoločností Circle, Tether a Paxos a tiež bánk či fintechových spoločností, ktoré chcú vydávať dolárové stablecoiny v USA. Nejasnosti okolo konečných pravidiel môžu spomaliť udeľovanie licencií, uvádzanie nových produktov aj nadväzovanie partnerstiev s bankami a burzami.
Rusko pripravuje konečné hlasovanie o kryptomenovom zákone
- Regulačné zmeny sa medzitým blížia aj v Rusku. Štátna duma má v druhom a treťom čítaní prerokovať návrh zákona, ktorý upravuje obchodovanie s kryptomenami, práva investorov a využívanie digitálnych aktív v cezhraničnom obchode.
- Navrhované pravidlá by zaviedli ročný limit pre nekvalifikovaných investorov vo výške 300 000 rubľov na nákup kryptomien prostredníctvom jedného sprostredkovateľa. Prevody do zahraničia by boli obmedzené na 100 000 rubľov.
- Pre kvalifikovaných investorov by platili vyššie limity. Ročne by mohli nakúpiť kryptomeny až za 3 milióny rubľov a do zahraničia previesť prostriedky v hodnote najviac 1 milión rubľov.
- Ak bude zákon schválený, jeho hlavné ustanovenia by mali nadobudnúť účinnosť 1. septembra. Legislatíva má vytvoriť legálne podmienky na používanie kryptomien v Rusku a zároveň umožniť niektorým spoločnostiam využívať digitálne aktíva pri financovaní dovozu a cezhraničných obchodných operácií.
- Z pohľadu investorov dnešné udalosti ukazujú, že kryptomenový trh naďalej čelí kombinácii technologických a regulačných rizík. Bezpečnostné slabiny cross-chain protokolov zostávajú významným problémom, zatiaľ čo vlády a regulátori stále hľadajú rovnováhu medzi kontrolou trhu a podporou inovácií.
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