Krypto novinky: Spor v BitMarte eskaluje, BERA treasury odpísala viac ako 75 % hodnoty a Chainalysis žaluje USA pre kontrakt za 95 miliónov USD 🚨

Kryptomenový sektor vstupuje do nového týždňa v znamení sporov, regulačných zásahov a výrazných strát niektorých firemných kryptoportfólií.
BitMart čelí nejasnostiam okolo klientskych prostriedkov
- Oficiálny čínsky účet burzy BitMart na sieti X verejne vyzval zakladateľa Sheldona Xia, aby vysvetlil, kde sa nachádzajú prostriedky používateľov, a do stredy predložil plán ich splatenia. Podľa zverejneného príspevku majú niektorí klienti stále problémy s výbermi a časť zamestnancov údajne nedostala konečnú mzdu či kompenzácie.
- Situáciu komplikuje skutočnosť, že nie je jasné, kto príspevok zverejnil ani či má spoločnosť nad čínskym účtom stále kontrolu. Xia tvrdenia označil za vymyslené a uviedol, že plánuje vec riešiť právnou cestou. Zároveň odmietol, že by BitMart zneužil klientské aktíva.
- Napätie prichádza krátko po tom, čo BitMart oznámil ukončenie prevádzky svojej burzy. Obchodovanie má skončiť 26. augusta, zatiaľ čo úplné ukončenie prevádzky je naplánované na 31. januára.
- Pozornosť priťahuje aj pohyb prostriedkov v peňaženkách pripisovaných BitMartu. Ich hodnota podľa údajov Arkham klesla z približne 102 miliónov USD 6. júla na približne 36,5 milióna USD. Samotný pokles však nie je dôkazom straty klientskych aktív, pretože môže súvisieť s výbermi zákazníkov, presunmi medzi peňaženkami alebo konsolidáciou prostriedkov.
Bitpanda dostala pokutu podľa MiCA
- Rakúsky finančný regulátor FMA udelil kryptomenovej platforme Bitpanda pokutu 70 000 eur za porušenie európskeho nariadenia MiCA. Ide o prvú zverejnenú právoplatnú sankciu tohto typu v Rakúsku.
- Problém sa týkal najmä formálnych a časových požiadaviek. Bitpanda podľa regulátora nepredložila požadovaný white paper najmenej 20 pracovných dní pred jeho zverejnením a časť marketingovej komunikácie publikovala príliš skoro. V ďalších materiáloch navyše chýbali niektoré povinné informácie a kontaktné údaje.
- Bitpanda zdôraznila, že nedostatky neovplyvnili klientské prostriedky ani bezpečnosť platformy a zákazníci neutrpeli finančnú škodu. Firma podľa svojich slov problémy po upozornení regulátora napravila.
- Prípad je napriek tomu zaujímavý pre celý európsky kryptomenový sektor, pretože ukazuje, že regulátori začínajú požiadavky MiCA aktívne vymáhať aj v oblasti dokumentácie a marketingu.
Stávka Greenlane na BERA sa prepadla o viac ako 75 %
- Výrazne horšie správy priniesla spoločnosť Greenlane Holdings, ktorá zmenila svoju treasury stratégiu a zamerala ju na token BERA projektu Berachain.
- Na konci druhého štvrťroka držala približne 81,3 milióna BERA a ekvivalentných tokenov, ktorých účtovná obstarávacia hodnota predstavovala približne 70 miliónov USD. Reálna hodnota portfólia však klesla na iba 16,4 milióna USD, teda približne o 76,6 % pod obstarávaciu cenu.
- Greenlane kvôli digitálnym aktívam zaúčtovala v štvrťroku nerealizovanú stratu 19,1 milióna USD a celkovo skončila s čistou stratou 24,8 milióna USD. Výnosy zo stakingu a ďalších výnosových stratégií pritom dosiahli iba 309 000 USD.
- Prípad ukazuje rizikovosť firemných krypto treasury stratégií postavených na menej etablovaných tokenoch. BERA od začiatku roka stratila približne 76 % hodnoty.
Chainalysis žaluje americkú vládu pre kontrakt za 95 miliónov USD
- Ďalší spor sa odohráva medzi blockchainovou analytickou spoločnosťou Chainalysis a americkou vládou. Firma napadla rozhodnutie imigračného a colného úradu ICE prideliť kontrakt konkurenčnej spoločnosti TRM Labs bez štandardného výberového konania.
- Kontrakt má hodnotu približne 94,6 milióna USD a zahŕňa forenzný softvér a podporné služby pre vyšetrovanie amerických bezpečnostných zložiek. Platiť má od júla 2026 do júna 2027.
- Chainalysis tvrdí, že rozhodnutie ICE bolo svojvoľné a neprimerané. Podrobnosti námietok však zatiaľ nie sú verejné, pretože časť súdnych dokumentov obsahuje dôverné obchodné informácie. TRM Labs vstúpila do konania ako zainteresovaná strana a ústne pojednávanie je naplánované na začiatok septembra.
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