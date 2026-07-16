Krypto novinky: Trump tlačí na CLARITY Act, Európa varuje pred rizikami MiCA a AI smeruje k stablecoinom 🚀

Kryptomenový trh dnes ovplyvnilo predovšetkým dianie okolo regulácie v Spojených štátoch a Európskej únii. Prezident Donald Trump sa chystá rokovať so senátormi o budúcnosti zákona CLARITY Act, jeho kandidát na ministra spravodlivosti čelil otázkam pre zmeny v prístupe ku kryptomenovému sektoru a európske úrady upozornili na nové riziká po skončení prechodného obdobia MiCA.
Trump sa stretne so senátormi pre CLARITY Act
- Americký prezident Donald Trump sa má vo štvrtok v Bielom dome stretnúť so skupinou senátorov, aby prerokoval ďalší postup pri zákone CLARITY Act. Ten má vytvoriť jasnejšie pravidlá pre štruktúru amerického kryptomenového trhu a vymedziť právomoci jednotlivých regulačných orgánov.
- Rokovanie prichádza v čase, keď sa zákonodarcovia snažia návrh presadiť ešte pred augustovou parlamentnou prestávkou. Časť senátorov považuje súčasné obdobie za poslednú reálnu príležitosť, ako legislatívu schváliť pred voľbami do Kongresu.
- Senátor Bernie Moreno uviedol, že skupina zákonodarcov prezidenta oboznámi s návrhom a jeho možnou cestou k úspechu. Na rokovaní sa má zúčastniť aj senátorka Cynthia Lummisová, ktorá patrí medzi najvýraznejších podporovateľov kryptomenového sektora v Kongrese.
- Senátor Thom Tillis zároveň vyjadril nádej, že by sa politici mohli na hlavných sporných bodoch dohodnúť ešte tento týždeň. Pre celý sektor by prijatie zákona mohlo znamenať väčšiu regulačnú istotu, hoci konečná podoba pravidiel zostáva predmetom politických sporov.
Kandidát na ministra spravodlivosti čelil otázkam pre krypto
- Trumpov kandidát na post amerického ministra spravodlivosti Todd Blanche čelil počas vypočúvania v Senáte ostrým otázkam týkajúcim sa jeho prístupu k presadzovaniu práva v kryptomenovom sektore.
- Demokratický senátor Dick Durbin ho kritizoval pre údajné oslabenie špecializovaného kryptomenového útvaru ministerstva spravodlivosti a ukončenie niektorých aktívnych vyšetrovaní v čase, keď Blanche pôsobil ako námestník ministra.
- Durbin tiež tvrdil, že zmena politiky mohla zvýhodniť kryptomenové projekty napojené na Trumpovo okolie vrátane spoločnosti World Liberty Financial. Predmetom kritiky bola aj prezidentská milosť pre bývalého šéfa Binance Changpenga Zhaa, ktorý sa v roku 2023 priznal k porušeniu pravidiel proti praniu špinavých peňazí.
- Blanche uviedol, že v prípade potvrdenia vo funkcii proces udelenia milosti preskúma. Pochybnosti o tomto rozhodnutí pritom nevyjadrili iba demokrati, ale aj republikánsky senátor Thom Tillis.
Európa varuje pred rizikami po skončení prechodného obdobia MiCA
- Európsky dohľad nad kryptomenami vstupuje do novej fázy. Prechodné obdobie nariadenia MiCA sa skončilo 1. júla, čo znamená, že poskytovatelia kryptomenových služieb teraz potrebujú príslušnú licenciu, ak chcú naďalej obsluhovať klientov v Európskej únii.
- Predsedníčka európskeho úradu AMLA Bruna Szego upozornila, že presun používateľov medzi nelicencovanými a licencovanými platformami môže vytvoriť nové riziká v oblasti prania špinavých peňazí a dodržiavania pravidiel.
- Spoločnosti, ktoré ukončujú činnosť v EÚ, môžu čeliť náporu klientov vyberajúcich prostriedky. Licencované platformy zase môžu mať problém zvládnuť rýchle prijímanie vysokého počtu nových používateľov. Práve táto situácia môže zvýšiť prevádzkový tlak a oslabiť kvalitu kontrolných mechanizmov.
- Európsky orgán pre cenné papiere a trhy už upozornil, že spoločnosti bez potrebného povolenia musia okamžite začať ukončovať svoje aktivity v Európskej únii.
AI agenti narážajú na limity súčasných platieb
- Spoločnosti Visa a Artemis v spoločnej analýze upozornili, že dnešná platobná infraštruktúra nie je dostatočne pripravená na rýchly rozvoj autonómnych AI agentov.
- Tradičné kartové systémy boli navrhnuté pre ľudských zákazníkov, ktorí uskutočňujú relatívne malý počet platieb. AI agenti však môžu potrebovať vykonávať obrovské množstvo drobných transakcií s veľmi nízkymi poplatkami a takmer okamžitým vyrovnaním.
- Práve tu môžu zohrávať dôležitú úlohu stablecoiny. Tie môžu byť vhodné na strojové mikroplatby, zatiaľ čo tradičné karty môžu naďalej slúžiť na nákupy v rámci existujúcich obchodných sietí.
- Visa a Artemis očakávajú skôr postupné prepojenie oboch systémov než ich priamu konkurenciu. V praxi by tak mohli vzniknúť hybridné platobné modely, v ktorých budú AI agenti používať karty na niektoré nákupy a stablecoiny na rýchle mikroplatby medzi strojmi.
- Austrálska kryptomenová burza Swyftx odhaduje, že malé podniky riadené umelou inteligenciou by mohli do roku 2033 vytvoriť dodatočný objem stablecoinových transakcií vo výške až 262 miliárd dolárov.
Vlad.fun zastavil prevádzku pre interný problém
- Negatívna správa prišla z platformy Vlad.fun, ktorá fungovala ako memecoinový launchpad na sieti Robinhood Chain. Projekt oznámil pozastavenie prevádzky po tom, ako odhalil závažný problém s internou integritou týkajúci sa členov vlastného tímu.
- Platforma bola dočasne odstavená, zatiaľ čo vedenie incident vyšetruje a konzultuje ďalší postup s právnikmi. Presná povaha údajného pochybenia zatiaľ nebola zverejnená.
- Krátko pred zastavením prevádzky Vlad.fun varoval používateľov pred tokenom nesúcim názov platformy, ktorý sa objavil v rebríčku projektu, ale nebol oficiálny. Zatiaľ nie je jasné, či tento token súvisel s neskôr oznámeným interným problémom.
- Robinhood Chain bol spustený 1. júla ako riešenie druhej vrstvy nad Ethereom založené na technológii Arbitrum. Pôvodne sa mal zameriavať na tokenizované akcie, reálne aktíva a finančné služby, no v priebehu niekoľkých dní sa jeho dominantným využitím stali práve memecoiny.
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