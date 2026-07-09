Krypto novinky: USA aj Európa sprísňujú dohľad nad trhom ⚖️

Kryptomenový trh dnes ovplyvnili tri dôležité správy. V USA pokračuje debata o zákone CLARITY Act, ktorý má chrániť blockchainových vývojárov. Bitcoinová treasury spoločnosť Adama Backa opäť vyjednáva podmienky plánovanej SPAC fúzie s Cantor Equity Partners. V Európe sa medzitým regulátor ESMA zameriava na poskytovateľov custody služieb pre kryptoaktíva po prechode na rámec MiCA.
USA riešia ochranu blockchainových vývojárov
- Jednou z hlavných tém je ochrana vývojárov blockchainového softvéru. Demokratický senátor Ron Wyden vyzval vedenie Senátu, aby v návrhu zákona CLARITY Act zostala časť známa ako Blockchain Regulatory Certainty Act. Tá má chrániť vývojárov, ktorí iba vytvárajú alebo zverejňujú softvér umožňujúci používateľom spravovať vlastné digitálne aktíva, ale sami nad týmito aktívami nemajú kontrolu.
- Podstatou sporu je otázka, či by títo vývojári mali byť považovaní za poskytovateľov prevodu peňazí. Wyden varuje, že takýto prístup by mohol poškodiť technologické inovácie v čase, keď USA súperia o vedúce postavenie v oblasti blockchainu a digitálnych financií.
Bitcoinový SPAC Adama Backa sa vracia k rokovaniam
- Plánovaný vstup spoločnosti Bitcoin Standard Treasury Company na burzu sa komplikuje. Firma založená Adamom Backom zo spoločnosti Blockstream mala využiť spojenie s Cantor Equity Partners I, pôvodné podmienky dohody však boli zrušené. Obe strany sa tak vracajú k rokovaciemu stolu a budú hľadať novú podobu transakcie.
- Podľa pôvodného plánu mala spoločnosť BSTR vložiť viac než 30 000 BTC a zároveň získať 1,5 miliardy USD prostredníctvom PIPE financovania. Zmena podmienok však ukazuje, že nadšenie okolo bitcoinových treasury SPAC ochladlo. Investori sú opatrnejší pri firmách, ktorých hodnota je silno naviazaná na cenu Bitcoinu a náladu na trhu.
Európa sprísňuje dohľad nad krypto custody službami
- Pozornosť sa zároveň presúva do Európy, kde regulátor ESMA spúšťa špecializovaný dohľad nad poskytovateľmi custody služieb pre kryptoaktíva. Preverovať chce najmä digitálnu prevádzkovú odolnosť týchto firiem, teda správu kľúčov, ukladanie aktív a riadenie prevádzkových rizík.
- Tento krok prichádza krátko po skončení prechodnej fázy rámca MiCA k 1. júlu. Európske orgány tak začínajú viac riešiť, ako sa budú nové pravidlá skutočne vymáhať v praxi. Custody služby sú pre kryptomenový trh zásadné, pretože bezpečné uloženie aktív a správa privátnych kľúčov patria medzi najcitlivejšie časti celého odvetvia.
Z pohľadu investorov všetky tri správy ukazujú, že kryptomenový trh vstupuje do regulovanejšej fázy. Jasnejšie pravidlá môžu dlhodobo pomôcť dôvere inštitucionálnych investorov, ale zároveň zvýšia tlak na kryptofirmy, vývojárov aj poskytovateľov infraštruktúry.
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