Chce Irán skutočne „dohodu“? Trump mení svoj naratív voči Iránu a Španielsku 💡

Prezident Donald Trump počas jediného dňa dvakrát zmenil svoj postoj. Najprv oznámil, že dohoda s Iránom je „mŕtva“ po útokoch na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Následne však naznačil, že Teherán zúfalo usiluje o dohodu. Tento obrat o 180 stupňov počas zhruba niekoľkých hodín jasne ukazuje, ako Trumpova nepredvídateľná komunikácia ovplyvňuje trhový sentiment v reálnom čase.
Od „dohoda sa skončila“ k „strašne veľmi chcú dohodu“
V stredu 8. júla klesli futures na americké indexy a ceny ropy vyskočili o viac než 5 % po tom, čo Trump vyhlásil, že prímerie s Iránom sa „skončilo“ po iránskom útoku na obchodné lode. Index S&P 500 uzavrel seansu poklesom o 0,28 % na 7 482,71 bodu. Len o niekoľko hodín neskôr Trump zmenil tón a tvrdil, že Irán „práve volal“ a „veľmi, veľmi chce dohodu“. Zároveň však dodal, že nevie, či možno Teheránu veriť, že podmienky dodrží. Táto správa okamžite vyvolala obrat v trhovom sentimente a futures kontrakty na americké indexy sa prehupli do zelených čísel. Keď sa reportér spýtal, prečo Irán útočí na obchodné lode, ak tak veľmi chce dohodu, Trump stručne odpovedal: „Pretože sú trochu šialení.“
Tento vzorec nie je ničím novým. Od marca futures kontrakty opakovane prudko reagovali na ďalšie kolá Trumpovej rétoriky voči Iránu. Niekedy klesali po hrozbách útokov, inokedy sa odrážali po signáloch blížiacej sa dohody.
Španielsko: od „stratenej krajiny“ k „veľmi štedrému partnerovi“
Podobný posun v naratíve sa týkal aj Španielska. Na summite NATO v Ankare Trump označil Madrid za „stratený prípad“ a „úplne beznádejného“ partnera. Zároveň nariadil ministrovi financií Scottovi Bessentovi, aby okamžite pozastavil všetok obchod so Španielskom, vrátane víz. Dôvodom bolo odmietnutie Španielska prijať nový cieľ NATO pre výdavky na obranu vo výške 5 % HDP, ako aj jeho skoršie blokovanie využitia spoločných vojenských základní na útoky na Irán.
Počas letu späť do Washingtonu na palube Air Force One Trump zmenil tón a tvrdil, že Španielsko „úplne zmenilo postoj“ a bolo „veľmi štedré“. Podľa neho „splnilo požiadavku na početné platby“. Premiér Pedro Sánchez naopak opísal rozhovor ako „veľmi srdečný“ a poznamenal, že sa týkal najmä majstrovstiev sveta vo futbale a golfu, nie vojenských výdavkov.
Ako pravdepodobné je embargo na Španielsko?
Napriek svojim vyhláseniam má Trump k dispozícii reálne, hoci obmedzené, právne prostriedky na zavedenie embarga.
Ministerstvo financií, Ministerstvo obchodu a Úrad obchodného zástupcu USA majú v najbližších dňoch pripraviť „zoznam“ španielskych produktov, na ktoré by sa mohlo vzťahovať embargo. To naznačuje skôr selektívny než plošný prístup. Je však dobré mať na pamäti, že obchodné pravidlá EÚ vyžadujú jednotný prístup voči všetkým členským štátom, čo komplikuje jednostranný postup iba proti Španielsku.
Trhom sa dnes ráno darí veľmi dobre. Španielske akcie rastú o 0,8 %, zatiaľ čo ropa klesá o viac než 2 %. Zdroj: xStation
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