Krypto novinky: USA pritvrdzujú voči Iránu, Strive prikupuje Bitcoin, Strategy naopak drží hotovosť 🪙

Na kryptomenovom trhu sa objavila ďalšia séria dôležitých správ. Spojené štáty rozšírili sankčný rámec voči Iránu aj na sektor digitálnych aktív, zatiaľ čo spoločnosť Strive pokračuje v budovaní rozsiahlej bitcoinovej rezervy. Strategy naopak minulý týždeň ďalší Bitcoin nenakúpila a výrazne zvýšila svoju hotovostnú pozíciu. BNB Chain medzitým dokončil významnú aktualizáciu siete a využívanie stablecoinov na bežné platby ďalej rýchlo rastie.
USA rozširujú sankcie proti Iránu na kryptomeny
- Americké ministerstvo financií rozšírilo sankčné opatrenia proti Iránu aj na sektor digitálnych aktív. Úrad OFAC tak po novom získava širšie možnosti postihovať zahraničné osoby a spoločnosti, ktoré pôsobia v iránskom kryptomenovom sektore alebo mu poskytujú služby.
- Washington tvrdí, že Irán čoraz častejšie využíva kryptomeny na obchádzanie medzinárodných sankcií, vrátane transakcií spojených s predajom ropy. Americké úrady konkrétne obvinili ukrajinského brokera Ivana Obukhova pôsobiaceho v Spojených arabských emirátoch, že od roku 2023 spracoval kryptomenové platby presahujúce 100 miliónov USD súvisiace s predajom iránskej ropy.
- Súčasťou nového balíka sú sankcie proti takmer 60 subjektom, jednotlivcom a plavidlám spojeným okrem iného s iránskym ropným, jadrovým, raketovým a kybernetickým sektorom.
Strive nakúpila Bitcoin za ďalších 81,5 milióna USD
- Spoločnosť Strive pokračuje v agresívnom budovaní bitcoinovej rezervy. Minulý týždeň nakúpila ďalších 1 110 BTC za približne 81,5 milióna USD, pričom priemerná nákupná cena dosiahla 73 409 USD za Bitcoin vrátane poplatkov.
- Celkové držanie spoločnosti sa tým zvýšilo na 21 356 BTC. Podľa BitcoinTreasuries.NET sa tak Strive zaradila na siedme miesto medzi verejne obchodovanými spoločnosťami s najväčšou bitcoinovou rezervou.
- Investori na ďalšie rozširovanie bitcoinovej pozície reagovali pozitívne a akcie Strive v pondelok vzrástli o viac než 8 %. Firma pritom po nákupoch stále disponovala hotovosťou a jej ekvivalentmi vo výške približne 171,9 milióna USD.
Strategy získala 2 miliardy USD, Bitcoin však neprikúpila
- Opačný prístup minulý týždeň zvolila Strategy. Najväčší verejne obchodovaný firemný držiteľ Bitcoinu získal predajom kmeňových akcií približne 2 miliardy USD, tentoraz však prostriedky okamžite nepoužil na ďalšie nákupy kryptomeny.
- Firma namiesto toho posilnila dolárové rezervy a vytvorila nový hotovostný účet. Celkovo teraz drží približne 6,69 miliardy USD v hotovosti naprieč dvoma rezervami.
- Strategy pritom naďalej vlastní 840 447 BTC, za ktoré historicky zaplatila približne 63,36 miliardy USD. Priemerná obstarávacia cena predstavuje 75 385 USD za BTC.
- Vysoká hotovostná rezerva poskytuje manažmentu väčšiu flexibilitu. Prostriedky môžu byť neskôr použité nielen na ďalší nákup Bitcoinu, ale aj na dividendy z prioritných akcií, splácanie dlhu alebo spätné odkupy cenných papierov.
BNB Chain zvýšil bezpečnosť a potenciálnu priepustnosť
- BNB Smart Chain aktivoval aktualizáciu Pasteur, ktorá sa zameriava predovšetkým na bezpečnosť bridge infraštruktúry, správu validátorov a efektívnejšiu tvorbu blokov.
- Zmeny majú odstrániť niektoré medzery pri overovaní transakcií medzi blockchainmi a zároveň umožniť efektívnejšie využitie dostupnej kapacity jednotlivých blokov.
- V kontrolovaných testoch sa priepustnosť zvýšila z približne 1 237 na 2 324 transakcií za sekundu, teda približne o 88 %. Nejde však o hodnoty namerané priamo na hlavnej sieti, takže skutočný dopad aktualizácie bude možné posúdiť až podľa jej fungovania v praxi.
Stablecoinové karty môžu do roku 2028 prekonať 50 miliárd USD
- Výrazný rast pokračuje aj v oblasti stablecoinových platieb. Podľa spoločnosti RedotPay by ročný objem platieb prostredníctvom kariet napojených na stablecoiny mohol do roku 2028 dosiahnuť až 50 miliárd USD.
- Len počas júla prekročil mesačný objem týchto kartových platieb hranicu 1 miliardy USD. Stablecoiny sa tak postupne posúvajú od nástroja využívaného prevažne vo vnútri kryptomenového trhu smerom k bežným platbám a cezhraničným prevodom.
- Najväčší potenciál vidí RedotPay aktuálne v Latinskej Amerike a Afrike, kde môžu stablecoiny riešiť problémy spojené s drahými cezhraničnými platbami, slabšími lokálnymi menami alebo obmedzeným prístupom k tradičným finančným službám.
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