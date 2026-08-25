Irán sľubuje odvetu za nové sankcie USA 🚨

Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom opäť rastie po tom, čo Washington oznámil rozšírenie sankcií proti Teheránu. Iránska vláda v reakcii uviedla, že je na ďalší ekonomický tlak pripravená a pohrozila odvetnými krokmi. Situácia zvyšuje neistotu najmä na energetických trhoch, keďže Irán naďalej disponuje možnosťami, ako komplikovať prepravu ropy cez Hormuzský prieliv.
Americký minister financií Scott Bessent predstavil nové opatrenia, ktorých cieľom je ďalej obmedziť ekonomické väzby Iránu so zahraničím. Krajiny a spoločnosti, ktoré budú pokračovať v obchodovaní s Teheránom, by v krajnom prípade mohli prísť o prístup k dolárovému finančnému systému. Washington zároveň uvalil nové sankcie na približne 60 osôb, spoločností a plavidiel.
Spojené štáty však zatiaľ nepristúpili k najtvrdšej možnej variante. Na sankčnom zozname sa napríklad neobjavili čínske finančné inštitúcie podozrivé z podpory obchodu s iránskou ropou. Bessent naznačil, že Washington chce najprv poskytnúť obchodným partnerom Iránu čas na obmedzenie vzájomných vzťahov a zabrániť príliš prudkému zásahu do globálneho finančného systému.
Irán hrozí protiútokom
Reakcia Teheránu bola pomerne ostrá. Iránsky minister hospodárstva Ali Madanizadeh vyhlásil, že krajina je na americké sankcie plne pripravená a disponuje vlastnými nástrojmi, ktorými môže odpovedať.
Ešte tvrdšiu rétoriku zvolili predstavitelia iránskych Revolučných gárd. Tí varovali pred útokmi na americké strategické záujmy a dôležité energetické trasy v prípade, že by bola ohrozená iránska infraštruktúra.
Pre komoditné trhy je zásadná najmä možnosť ďalších komplikácií v Hormuzskom prielive. Pred vypuknutím konfliktu touto trasou prúdila približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
Čína zostáva kľúčovým faktorom
Veľkou otázkou je teraz postoj Číny, ktorá patrí medzi najvýznamnejších odberateľov iránskej ropy. Americká blokáda iránskych prístavov už podľa dostupných údajov obmedzila objem dodávok smerujúcich do Číny, Washington však zatiaľ postupuje opatrne voči samotným čínskym bankám.
Dôvodom môže byť snaha zabrániť ďalšej eskalácii obchodných vzťahov medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Tvrdé sankcie proti veľkým čínskym finančným inštitúciám by mohli vyvolať protiopatrenia Pekingu, napríklad v oblasti kritických nerastných surovín.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí už uviedlo, že sankcie a nátlak podľa Pekingu nepomáhajú situáciu riešiť a Čína podnikne potrebné kroky na ochranu svojich ekonomických záujmov.
Diplomacia zatiaľ prináša len obmedzený pokrok
Popri ekonomickom tlaku pokračujú aj diplomatické snahy. Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi stranami, oznámil po posledných rokovaniach v Teheráne významný pokrok. Diskusie sa týkali predovšetkým obmedzenia ďalšej eskalácie konfliktu a možného obnovenia prevádzky v Hormuzskom prielive.
K zásadnému prelomu však zatiaľ nedošlo. Pre finančné trhy tak zostáva hlavným rizikom kombinácia amerických sankcií, iránskych odvetných opatrení a obmedzenej prepravy energetických surovín z Perzského zálivu.
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