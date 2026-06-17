Krypto novinky: Zákaz digitálneho dolára, tlak lobistov a škrty v Robinhood ⚡

Kryptomenový trh má za sebou ďalší rušný deň, v ktorom sa pozornosť investorov nesústredila iba na Bitcoin alebo DeFi, ale najmä na americkú politiku a reguláciu. Kľúčovou správou je dohoda lídrov Snemovne reprezentantov a Senátu o posune zákona zameraného na dostupnosť bývania, ktorého súčasťou má byť aj zákaz vytvorenia digitálnej meny centrálnej banky, teda CBDC, zo strany Fed do roku 2030.
Aktualizovaná verzia zákona s názvom 21st Century Road to Housing Act ponecháva ustanovenie, podľa ktorého Federálny rezervný systém nesmie priamo ani nepriamo vydať alebo vytvoriť digitálnu menu centrálnej banky ani digitálne aktívum, ktoré by jej bolo výrazne podobné. Toto obmedzenie má platiť do 31. decembra 2030. Pre odporcov CBDC ide o dôležitý politický úspech, pretože samostatné návrhy na zákaz digitálneho dolára v minulosti v Kongrese opakovane narážali.
Téma CBDC je v USA dlhodobo citlivá. Kritici tvrdia, že digitálna mena vydaná centrálnou bankou by mohla ohroziť súkromie, posilniť kontrolu štátu nad finančným systémom a oslabiť úlohu komerčných bánk. Podobný postoj zaujal aj Donald Trump, ktorý už v januári 2025 podpísal exekutívny príkaz zakazujúci federálnym agentúram pracovať na CBDC. Nový zákon by tento politický smer mohol ešte viac ukotviť.
Druhou významnou správou je rastúci vplyv kryptomenových politických akčných výborov. PAC Defend American Jobs, napojený na Fairshake, podľa dostupných podaní investoval milióny dolárov do podpory republikánskeho kandidáta Barryho Moorea v senátnom primárnom súboji v Alabame. Len na podporu jeho kampane v druhom kole malo ísť viac než 4,7 milióna USD, navyše k predchádzajúcim výdavkom okolo 7,4 milióna USD pred májovými primárkami.
Tento vývoj ukazuje, že kryptomenový sektor už nie je iba technologickou alebo investičnou témou, ale čoraz viac sa stáva významnou politickou silou. Fairshake a jeho pridružené organizácie už skôr investovali milióny dolárov do volebných kampaní v Texase a Kalifornii a teraz sa ich vplyv testuje aj v Alabame. Pre celý sektor je dôležité, aby v Kongrese posilnili kandidáti s priaznivejším postojom ku kryptomenám, regulácii digitálnych aktív a odporu voči CBDC.
Treťou správou dňa je prepúšťanie v spoločnosti Robinhood. Obchodná platforma zameraná na akcie aj kryptomeny oznámila, že prepustí 10 % zamestnancov na plný úväzok. Generálny riaditeľ Vlad Tenev uviedol, že cieľom je sploštenie organizačnej štruktúry a zvýšenie efektivity. Zároveň však zdôraznil, že biznis firmy je podľa neho silný.
Prepúšťanie v Robinhood zapadá do širšieho trendu medzi technologickými a kryptomenovými firmami. Podobné kroky v poslednom čase oznámili aj ďalšie spoločnosti, ktoré sa snažia obmedziť manažérske vrstvy, zrýchliť rozhodovanie a zlepšiť prevádzkovú disciplínu. Pre investorov je to dvojsečný signál. Na jednej strane môže znižovanie nákladov pomôcť ziskovosti, na druhej strane ukazuje, že firmy stále hľadajú udržateľnejší model rastu po období rýchlej expanzie.
Celkovo dnešné dianie potvrdzuje, že krypto sektor sa v USA posúva do novej fázy. Regulácia, politické financovanie a korporátna efektivita sú teraz rovnako dôležité ako samotný vývoj cien digitálnych aktív. Investori by preto mali sledovať nielen Bitcoin a altcoiny, ale aj rozhodnutia Kongresu, volebné výdavky kryptomenových PAC a stratégiu veľkých obchodných platforiem.
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