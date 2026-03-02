Na trhy sa vracia strach. Napätie okolo Iránu spôsobuje pokles indexov📉

- Futures na indexy US500 a Nasdaq klesli približne o 1 %.
Po udalostiach z víkendu sú globálne finančné trhy pod tlakom. Investori reagujú na eskaláciu napätia okolo Iránu, ktoré zvyšuje neistotu a zhoršuje rizikové nálady. Európske akciové trhy otvárajú v červených číslach a americké futures tiež naznačujú pokles. Trhy prechádzajú do režimu vyhýbania sa riziku (risk-off), znižujú expozíciu v indexoch a presúvajú kapitál do bezpečnejších oblastí.
V USA sú futures na indexy ako US500 a Nasdaq nižšie približne o 1 %, čo naznačuje, že obchodníci očakávajú slabé otvorenie hlavných akciových indexov. V Európe sú poklesy výraznejšie, pričom hlavné indexy DAX a EURO STOXX 50 klesli takmer o 2 %. Ázijské trhy tiež stratili časť svojej hodnoty, pričom najmä indexy Hang Seng a Nikkei reagovali poklesom.
Komodity posilňujú
Silne reaguje aj trh s komoditami. Ceny ropy vzrástli o 7 %, keďže geopolitické napätie zvýšilo obavy z možného prerušenia dodávok cez kľúčovú Hormuzskú úžinu. Táto úžina je strategickou tepnou pre globálnu prepravu ropy, cez ktorú prechádza približne pätina celosvetovej produkcie ropy každý deň. Rast cien ropy sa tak naďalej odráža v obavách z inflácie, čo by mohlo skomplikovať situáciu centrálnych bánk pri stanovovaní menovej politiky. Investori tiež čoraz viac hľadajú útočisko v tradičných bezpečných aktívach. Zlato posilňuje ako obľúbené bezpečné útočisko pre kapitál v neistých časoch a americký dolár posilňuje voči väčšine svetových mien, zatiaľ čo vyhliadky na slabšie výnosy akcií zvyšujú dopyt po defenzívnych aktívach.
Rastúcu nervozitu potvrdzuje aj index volatility VIX, známy ako „index strachu“, ktorý dosiahol 24 bodov v spotovej sadzbe (futures na index VIX sa v súčasnosti obchodujú okolo 21,5 bodu), čo naznačuje, že investori výrazne zvyšujú dopyt po zabezpečení proti poklesu trhu. Vysoká hodnota VIX zvyčajne koreluje s očakávaniami väčšej cenovej volatility v nasledujúcich týždňoch.
Celkovo trhy teraz zvažujú kombináciu viacerých faktorov: geopolitické napätie, ceny komodít a rastúcu volatilitu. Investori očakávajú zvýšenú volatilitu a prehodnocujú svoju expozíciu. Ak sa konflikt okolo Iránu ďalej eskaluje a ovplyvní ropnú infraštruktúru, súčasné obavy by sa mohli premeniť na hlbšie a dlhodobejšie tlaky na trhu. Naopak, ak sa situácia upokojí, volatilita by mohla rýchlo klesnúť a trhy by sa mohli vrátiť k predchádzajúcim trendom.
Graf OIL (M5)
Zdroj: xStation5
