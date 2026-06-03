Laser Photonics rastie v premarkete o 57 % pre špekulácie o možnej zákazke od americkej armády

Akcie Laser Photonics (LASE) vzrástli takmer o 170 % po tom, čo spoločnosť oznámila, že jej Laser Shield Anti-Drone System (LSAD) bol vybraný do programu hodnotenia obranných technológií americkej vlády. Spoločnosť zdôraznila, že nejde o udelenie kontraktu ani nákupnú objednávku, ale iba o účasť v procese technického posúdenia. Súčasný prudký rast akcií tak pôsobí prevažne špekulatívne, keďže účasť v technickom hodnotení nezaručuje budúci obranný kontrakt.
- Systém LSAD bol vybraný prostredníctvom programu Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) Vulcan Call for Solutions a získal najvyššie hodnotenie v kategórii Counter C5ISR-T, ktorá zahŕňa technológie velenia, riadenia, komunikácie, kybernetickej bezpečnosti, spravodajstva, sledovania, prieskumu a zameriavania.
- Ďalšia fáza zahŕňa priamu technickú spoluprácu s vládnymi inžiniermi s cieľom posúdiť účinnosť systému, jeho škálovateľnosť a vhodnosť pre vojenské operačné požiadavky.
- Projekty, ktoré túto fázu úspešne dokončia, môžu postúpiť do prototypových programov alebo získať financovanie na ďalšie testovanie a experimenty.
- Generálny riaditeľ Wayne Tupuola uviedol, že výber potvrdzuje pripravenosť a operačnú relevantnosť technológie smerovanej energie spoločnosti pre vojenské využitie.
- Napriek prudkej rally zostáva Laser Photonics vo veľmi ranej fáze komercializácie svojich obranných technológií. V roku 2025 spoločnosť vykázala čisté tržby 8,3 milióna USD, zatiaľ čo čistá strata dosiahla 17,5 milióna USD. Rast tržieb bol ťahaný predovšetkým akvizíciami a priemyselným dopytom, spoločnosť však zostáva stratová.
Získanie obranných kontraktov v Spojených štátoch môže trvať roky a zvyčajne zahŕňa niekoľko fáz testovania, validácie a certifikácie. Laser Photonics zároveň zostáva pod regulačným tlakom zo strany Nasdaq. Dňa 22. mája spoločnosť dostala oznámenie o nesplnení pravidiel pre oneskorené podanie štvrťročného reportu (Form 10-Q za Q1 2026). Laser Photonics má 60 dní na predloženie nápravného plánu a na obnovenie plného súladu s pravidlami môže mať čas až do 16. novembra 2026.
Trh s protidronovými technológiami sa zároveň rýchlo rozširuje, keďže lacné drony sa na moderných bojiskách stávajú čoraz rozšírenejšími. Viac firiem investuje do obranných technológií založených na laseroch. AeroVironment vyvíja svoj protidronový laserový systém Locust X3, zatiaľ čo austrálska spoločnosť Electro Optic Systems (EOS) rozširuje výrobnú kapacitu vysokovýkonných laserov v Singapure.
Kľúčovou výhodou laserových zbraní sú nízke náklady na jeden zásah v porovnaní s drahými záchytnými raketami. Vďaka tomu sú systémy so smerovanou energiou čoraz atraktívnejšie pre vojenských zákazníkov po celom svete.
Akcie Laser Photonics (LASE.US, D1)
Zdroj: xStation5
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