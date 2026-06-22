Libra rastie, keďže trhy vítajú rezignáciu premiéra Keira Starmera 🇬🇧 🚀

Britská libra posilňuje voči všetkým hlavným menám po oznámení, že Keir Starmer, prvý britský premiér po nástupe Labouristickej strany k moci v roku 2024, rezignuje na svoju funkciu.
Oznámenie rezignácie
- Čo sa stalo: Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignáciu na funkciu lídra Labouristickej strany aj premiéra. Pripustil, že jeho kolegovia pochybovali o jeho schopnosti viesť stranu do ďalších volieb.
- Prechodné obdobie: Aby bolo zabezpečené hladké odovzdanie moci, Starmer zostane vo funkcii, kým Labouristická strana nedokončí formálnu voľbu nového lídra.
- Čo bude ďalej: Začal sa formálny proces výberu nového lídra. Andy Burnham, ktorý nedávno získal parlamentný mandát, je avizovaným nástupcom a favoritom. Ak nebude mať protikandidáta, prechod by mohol byť dokončený v priebehu niekoľkých týždňov. Nominačné obdobie je naplánované od 9. do 16. júna a nový premiér má byť vybraný do konca letných prázdnin.
Reakcia trhu
- Libra (GBP): Britská libra v prvej reakcii na správu oslabila, ale rýchlo otočila smer. Aktuálne po tejto správe prekonáva hlavné meny a rastie o 0,85 % voči jenu, 0,55 % voči euru a 0,55 % voči doláru. Trhy privítali koniec politického patu.
- Gilts (britské dlhopisy): Výnosy desaťročných britských štátnych dlhopisov dnes po oznámení klesajú o 4 bázické body na 4,80 %. Pripomeňme, že desaťročné gilts najprv vzrástli po Burnhamovom víťazstve v doplňujúcich voľbách, ale v pondelok ráno zostali stabilné na 4,8452 %. Burnham aktívne upokojoval dlhopisové trhy záväzkom dodržiavať prísne fiškálne pravidlá.
- Akcie a sentiment investorov: Širší trhový sentiment reagoval skôr úľavou než panikou. Kľúčový britský akciový benchmark FTSE 100 mieri ku koncu seansy v zelených číslach (+0,6 %). Investori privítali avizované nástupníctvo a Burnhamove sľuby fiškálnej umiernenosti, čo zmiernilo obavy z nezodpovednej hospodárskej politiky alebo náhleho mocenského vákua.
Napriek pomerne nízkej volatilite spreadu medzi výnosmi 10-ročných nemeckých a britských dlhopisov klesol EURGBP na takmer dvojtýždňové minimum. Podobné fiškálne a rastové obavy v Nemecku by mohli držať výnosy synchronizované a obmedzovať volatilitu spreadu. To by mohlo pôsobiť ako kotva pred dlhším medvedím prerazením.
Zdroj: XTB Research
Kontext
Starmerova rezignácia ukončuje krátke funkčné obdobie trvajúce menej než dva roky po jeho drvivom víťazstve v roku 2024. Jeho odchod pramení z výrazných strát v májových miestnych voľbách, vnútrostraníckej vzbury pre fiškálnu politiku a kontroverzných menovaní. Posledná rana prišla 18. júna, keď avizovaný nástupca Andy Burnham presvedčivo vyhral doplňujúce voľby v Makerfielde, čím upevnil nevyhnutný tlak na nové vedenie.
EURGBP (H4)
Pár vykazuje prudké medvedie prerazenie, zvýraznené masívnou červenou sviečkou, ktorá prerazila EMA 30 aj EMA 100. Cena sa prepadla z nedávneho maxima 0,8678 a prerazila niekoľko Fibonacciho supportov. Aktuálne testuje kľúčovú úroveň 78,6% retracementu na 0,8632. Momentum je výrazne negatívne, pričom RSI klesol na 35,0 a rýchlo sa blíži k prepredaným podmienkam. Trvalé prerazenie pod túto podporu by otvorilo priestor k 100% extenzii na 0,8620.
Zdroj: xStation5
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